 H Κλέλια Ανδριολάτου Νοέμβριο με μπικίνι, στον εξωτικό Άγιο Δομίνικο - Οι τελευταίες βουτιές [εικόνες] - iefimerida.gr
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H Κλέλια Ανδριολάτου Νοέμβριο με μπικίνι, στον εξωτικό Άγιο Δομίνικο - Οι τελευταίες βουτιές [εικόνες]

Klelia Andriolatou
Klelia Andriolatou Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Λίγο πριν την επιστροφή στις υποχρεώσεις του χειμώνα, η Κλέλια Ανδριολάτου «πετάχτηκε» μέχρι τον εξωτικό Άγιο Δομίνικο, για λίγο ακόμα ήλιο και θάλασσα.

Η δημοφιλής ηθοποιός ταξίδεψε στην Δομινικανή Δημοκρατία και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από τις εξωτικές παραλίες και τις διακοπές της στην Καραϊβική.

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Πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα, ανέβασε και τις τελευταίες φωτογραφίες της από το νησί Σαόνα, όπου ποζάρει με το μαγιό της με φόντο τα καταγάλανα νερά και τους κοκοφοίνικες, ταξιδεύοντας μας νοερά στον Αγιο Δομίνικο.

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Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για τον τελευταίο κύκλο του «Maestro», η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκει την ευκαιρία να πραγματοποιεί εξορμήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο της.

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Στα τέλη Οκτωβρίου, η ηθοποιός πραγματοποίησε μια απόδραση με σκάφος στην Αίγινα, μοιραζόμενη στιγμιότυπα από τα καταγάλανα νερά του Αργοσαρωνικού με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Λίγο αργότερα, η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο ατμοσφαιρικό Πήλιο για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Έσβησε μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα αστεριού, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες στα social media.

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