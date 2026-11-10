Για γυρίσματα στην Ελλάδα (και) ο Αλ Πατσίνο -Πότε έρχεται, πώς θα λέγεται η ταινία, όλα όσα έχουν γίνει γνωστά - iefimerida.gr

Ο Αλ Πατσίνο γίνεται ο τελευταίος από τους χολιγουντιανούς σταρ που θα επισκεφθεί για γυρίσματα την Ελλάδα.

Ο μεγάλος σταρ θα πρωταγωνιστήσει σε διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, τα γυρίσματα της οποίας θα ξεκινήσουν μέσα στο 2027.

Σύμφωνα με το Studio 4 της ΕΡΤ, η ταινία έχει τίτλο «50-50» και ο Αλ Πατσίνο θα υποδυθεί έναν πολυβραβευμένο βετεράνο του σκέιτμπορντ.

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Σύμφωνα με το σενάριο, ένας Ελληνοαμερικανός αθλητής του σκέιτμπορντ θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Όμως, μετά τον χωρισμό των γονιών του, ο νεαρός σκέιτερ επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου και γνωρίζει τον πολυβραβευμένο βετεράνο του αθλήματος - τον οποίο υποδύεται ο Αλ Πατσίνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ταινία είναι ακόμα στο προπαρασκευαστικό στάδιο, με τις οντισιόν για τους ηθοποιούς να έχουν ξεκινήσει. Ωστόσο, με βάση τον προγραμματισμό, το 90% των γυρισμάτων θα γίνει στην Ελλάδα, σε τοποθεσίες που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Την εκτελεστική παραγωγή του «50/50» έχει αναλάβει η Gold Tree, εταιρεία του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Ευθύμιου Τσονάκα. Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται μια ευρύτερη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, με δραστηριότητες που αφορούν τον κινηματογράφο, τη διεθνή προώθηση ελληνικών προϊόντων, την τηλεόραση, αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα της γης.

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Η παραγωγή έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας εξετάζει τη δημιουργία πέντε σύγχρονων κινηματογραφικών συγκροτημάτων και στούντιο στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε Έλληνες επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων του οπτικοακουστικού τομέα.

