Όλες οι γυναίκες της οικογένειας Τραμπ στο πάρτι πριν από τον γάμο της νέας τους νύφης Μπετίνα Άντερσον -Εκτός από μία, τι φόρεσαν - iefimerida.gr

Τον επερχόμενο γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ γιόρτασε η Μπετίνα Άντερσον με ένα πολυτελές bridal shower το περασμένο Σαββατοκύριακο.



Η πρόταση γάμου με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο οκτώ καρατίων από τον Ντον τζούνιορ έγινε μέσα στις γιορτές, με την είδηση του αρραβώνα να την αποκαλύπτει ο πατέρας του, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης δεξίωσης στον Λευκό Οίκο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ημερομηνία γάμου μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα δημόσια, ωστόσο, η μέλλουσα νύφη φαίνεται πως θέλησε να γιορτάσει τον επερχόμενο γάμο της, με ένα bridal shower στο Μαρ-α-Λάγκο.



Όλες οι Τραμπ στην εκδήλωση, εκτός από τη Μελάνια

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε τόσο η Ιβάνκα Τραμπ όσο και η ίδια η Μπετίνα Άντερσον, η μέλλουσα νύφη ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στη νέα της οικογένεια, στην οποία περιλαμβάνονται οι συνυφάδες της Ιβάνκα, Τίφανι Τραμπ και Λάρα Τραμπ, καθώς και η 14χρονη κόρη της Ιβάνκα και του Τζάρεντ Κούσνερ, Αραμπέλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη απούσα όμως από τη λαμπερή εκδήλωση ήταν η Μελάνια Τραμπ, παρότι βρισκόταν εκεί ακόμη και η Μάρλα Μαπλς, η δεύτερη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ.



«Γιορτάσαμε την αγάπη, την οικογένεια και τα νέα ξεκινήματα στο bridal shower της Μπετίνα αυτό το Σαββατοκύριακο», έγραψε η Ιβάνκα στη λεζάντα της ανάρτησης. «Είμαι τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα αυτή τη χαρούμενη στιγμή με την Αραμπέλα, τη Λάρα και την Τίφανι (και φυσικά τον Ντον τζούνιορ)», πρόσθεσε.



Σε απάντηση, η Μπετίνα σχολίασε από κάτω: «Πόσο ευλογημένη είμαι. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ, κορίτσια».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στιλιστικές επιλογές - Όλες στα φλοράλ

Όσο για τις στιλιστικές τους επιλογές, η Μπετίνα εντυπωσίασε με ένα στράπλες λευκό φόρεμα σε μήκος κάτω από το γόνατο με λεπτεπίλεπτο ασημένιο φλοράλ κέντημα στο πάνω μέρος, πιθανότατα κάπιο custom σχέδιο του οίκου Safiyaa, το οποίο συνδύασε με σατέν slingback γόβες αξίας 1.500 δολαρίων Manolo Blahnik.



Η Ιβάνκα επέλεξε ένα φόρεμα αξίας 2.000 δολαρίων με λεπτές τιράντες από το brand Zimmermann, με διακριτικό φλοράλ μοτίβο, ενώ η κόρη της ένα παρόμοιο φόρεμα σε μπλε και λευκές αποχρώσεις, επίσης από τον ίδιο οίκο.



Η Τίφανι κινήθηκε στο ίδιο ύφος, φορώντας ένα φόρεμα κοκτέιλ από μπλε δαντέλα με φλοράλ στοιχεία, ενώ η Λάρα προτίμησε ένα σεμιζιέ φόρεμα με τιρκουάζ και ροζ φλοράλ σχέδιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού της εκδήλωσης και τα δώρα που έδωσε στους καλεσμένους

Φωτογραφίες από το bridal shower της όμως δημοσίευσε και η Μπετίνα Άντερσον, καθώς και στιγμιότυπα από τον χώρο, ο οποίος ήταν διακοσμημένος με λουλούδια, εξατομικευμένα σερβίτσια, μια τριώροφη τούρτα και δώρα για τους καλεσμένους.



Σύμφωνα με το περιοδικό People, το μενού της εκδήλωσης περιλάμβανε σαλάτα burrata, ρολό κοτόπουλο ως κυρίως πιάτο και ανάμεικτα μούρα για επιδόρπιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για τα δώρα που έλαβαν οι καλεσμένοι, επρόκειτο για να πολυτελή τσάντα γεμάτη με προϊόντα όπως είδη περιποίησης δέρματος, ρούχα και άλλα. «Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πόσο όμορφη και ξεχωριστή ήταν η Κυριακή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Το να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσες γυναίκες που αγαπώ και θαυμάζω, και να νιώθω ευγνωμοσύνη που τις έχω στο πλευρό μου, σήμαινε περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω. Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, ανυπομονώ να σε παντρευτώ», πρόσθεσε.