Γυναίκα ζητά από τους γείτονες να σταματήσουν να μαζεύουν φρούτα από τα δέντρα της: «Ο κήπος μου είναι πολύτιμος για μένα» - iefimerida.gr

Όταν οι κόποι ετών αποδίδουν καρπούς, το τελευταίο που επιθυμεί ένας καλλιεργητής είναι να βλέπει ο κήπος του να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Μια τέτοια ιστορία, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Reddit, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από τα όρια της ευγένειας και της ιδιοκτησίας στις γειτονιές.

Ο εντυπωσιακός κήπος και η γενναιοδωρία που παρεξηγήθηκε

Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας διατηρεί έναν εντυπωσιακό κήπο με λουλούδια και οπωροφόρα δέντρα στην μπροστινή της αυλή. Αν και δηλώνει πρόθυμη να μοιραστεί τους καρπούς των δέντρων της, θέτει έναν απαράβατο κανόνα: να τους μαζεύει η ίδια. «Στο παρελθόν, όταν επέτρεπα σε περαστικούς να μαζέψουν μόνοι τους, επέστρεφα και έβρισκα τα δέντρα εντελώς γυμνά. Πλέον δίνω φρούτα μόνο με τους δικούς μου όρους», εξήγησε η ίδια.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε με μια συγκεκριμένη οικογένεια της γειτονιάς. Παρά το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια χρησιμοποιεί την παραγωγή της για κονσερβοποίηση αλλά και για δωρεές σε σχολεία και καταστήματα τροφίμων, οι γείτονες επέμεναν ότι «έχει περισσότερα από όσα χρειάζεται».

Από την παραχώρηση στην αυθαιρεσία

Η κρίση ξεκίνησε όταν η γυναίκα επέτρεψε στην κόρη της οικογένειας να μαζέψει μερικά φρούτα. Έκτοτε, η οικογένεια θεώρησε ότι έχει «ελευθέρας», επιτρέποντας στο παιδί να παίρνει καρπούς όποτε ήθελε, χωρίς ερώτηση.

Όταν η ιδιοκτήτρια τους ζήτησε ευγενικά να ζητούν άδεια πριν εισέλθουν στον κήπο της, οι γονείς αντέδρασαν έντονα. Την κατηγόρησαν για «απληστία», ισχυριζόμενοι ότι τα φρούτα είναι «δωρεάν».

Η υποστήριξη του διαδικτύου

Η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών πήρε το μέρος της ιδιοκτήτριας, επισημαίνοντας ότι τίποτα δεν είναι στην πραγματικότητα «δωρεάν».

Το κόστος της καλλιέργειας: Πολλοί υπενθύμισαν τα έξοδα για αγορά φυτών, λιπάσματα, νερό και τον αμέτρητο χρόνο για κλάδεμα και φροντίδα.

Το κακό παράδειγμα: Άλλοι σχολίασαν ότι οι γονείς δίνουν το λάθος μάθημα στο παιδί τους, εκμεταλλευόμενοι την καλοσύνη ενός γείτονα.

Η ίδια η ιδιοκτήτρια κατέληξε λέγοντας: «Όταν μετακόμισα εδώ, η γη ήταν άγονη. Όλα έγιναν από τα δικά μου χέρια. Αυτός είναι και ο λόγος που νιώθω τόσο προστατευτική με τον κήπο μου».

