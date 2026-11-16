Γρηγόρης Βαλτινός για Μελίνα Μερκούρη: Μου έλεγε «θα πας και θα κλέψεις ένα τσιγάρο από τον Τζούλι και θα μου το φέρεις»

Μια από τις συνήθειες της Μελίνας Μερκούρη όταν ήταν μαζί με τον Ζιλ Ντασέν περιέγραψε ο Γρηγόρης Βαλτινός, επισημαίνοντας παράλληλα το δέος που αισθανόταν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μελίνα Μερκούρη ζητούσε από τον Γρηγόρη Βαλτινό να κλέβει τσιγάρα από τον Ζιλ Ντασέν. Ο σκηνοθέτης τής περιόριζε το κάπνισμα για λόγους υγείας, κρατώντας την κασετίνα της υπό αυστηρό έλεγχο.

Ο ηθοποιός, παρότι γνώριζε πως το κάπνισμα ήταν επιβλαβές για εκείνη, υπέκυπτε στην παράκλησή της, αν και διευκρινίζει πως δεν το έκανε συχνά. Η ενέργεια αυτή γινόταν από σεβασμό στην επιθυμία της.

Ο Ντασέν της μετρούσε τα τσιγάρα χρησιμοποιώντας μια κασετίνα. Ωστόσο, η Μερκούρη έβρισκε τρόπους να παρακάμπτει τον έλεγχό του, είτε κλέβοντας τσιγάρα είτε προμηθευόμενη κρυφά από άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός της.

Παράλληλα, η Μελίνα Μερκούρη απαιτούσε από τον Βαλτινό να της μιλά στον ενικό για να αισθάνεται οικειότητα. Ο ίδιος αδυνατούσε λόγω του δέους που έτρεφε για εκείνη, κάτι που η ίδια παρερμήνευε.

Όπως περιέγραψε ο ηθοποιός,﻿ επειδή ο σκηνοθέτης δεν επέτρεπε στη σύζυγό του να καπνίζει για λόγους υγείας, εκείνη ζητούσε από τον ίδιο να της εξασφαλίζει τσιγάρα.

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Ένας από τους τρόπους για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία της ήταν να… κλέβει τσιγάρα από τον Ζιλ Ντασέν και να της τα πηγαίνει.

Γρηγόρης Βαλτινός: «Ήξερα ότι είναι εις βάρος της»

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου μίλησε για ιστορίες από το παρελθόν. Μιλώντας για τη Μελίνα Μερκούρη και τον Ζιλ Ντασέν, ανέφερε: «Με έβαζε λοιπόν, βλέποντας αυτό το δέος που είχα απέναντί της, μου έλεγε “τώρα θα μου κάνεις μια χάρη, θα πας και θα κλέψεις ένα τσιγάρο από τον Τζούλι και θα μου το φέρεις, γιατί μου κρατάει την κασετίνα και δεν μου δίνει τσιγάρα”. Και πήγαινα και έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανα πολλές φορές, γιατί ήξερα ότι είναι εις βάρος της».

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Ο Γρηγόρης Βαλτινός περιέγραψε τη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί της, παρά το δέος που ένιωθε απέναντί της: «Της μέτραγε τα τσιγάρα, είχε κασετίνα και της την άνοιγε. Η Μελίνα καθημερινά έκλεβε, είτε έκλεβε τσιγάρα από τον Ντασέν, είτε πρόσθετε τσιγάρα στην κασετίνα που τα έπαιρνε από άλλους.

Εμένα με έπιανε στο φιλότιμο, είχα βεβαίως ένα δέος. Ήθελε μονίμως να της μιλάω στον ενικό, εγώ επειδή είχα αυτό το δέος δεν μπορούσα να της μιλάω στον ενικό και το απέδιδε στο ότι δεν την αγαπάω. Έλεγε “αφού δεν μου μιλάς στον ενικό, δεν με αγαπάς, δεν είμαστε φίλοι”».

