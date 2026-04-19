Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκινητική έκπληξη από τον γιο του στην εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια -«Όταν μεγαλώσω θέλω να του μοιάσω» - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «Moments», όταν άκουσε τον γιο του να μιλά για εκείνον με τρυφερά λόγια.

Η έκπληξη της Ζέτας Μακρυπούλια

Καλεσμένος στην εκπομπή «Moments» το βράδυ του Σαββάτου 18 Απριλίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν περίμενε την έκπληξη που είχε ετοιμάσει για εκείνον η Ζέτα Μακρυπούλια. Στη διάρκεια της συζήτησης, προβλήθηκε ένα ηχητικό μήνυμα από τον γιο του, Αναστάση.

Τα λόγια του μικρού Αναστάση

Ο μικρός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αγάπη για τον πατέρα του:

«Για όλους εσάς είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αλλά για μένα είναι ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος ευγενικός, με ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά για όλους. Όταν είμαστε μαζί, μου αρέσει να κάνουμε βόλτες και να εξερευνούμε καινούργια μέρη. Μου αρέσει να πηγαίνουμε ταξίδια μακρινά, θα ήθελα να πάμε στην Ιαπωνία».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στο γυμναστήριο, είχε κρυφτεί σε μια μικρή πόρτα και με έβγαζε φωτογραφίες. Μπαμπά με κάνεις ρεζίλι, αλλά έχεις πλάκα. Σαν χαρακτήρες δεν μοιάζουμε, αλλά έχουμε τα ίδια δάχτυλα. Κάτι είναι κι αυτό».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Αυτό που μου έχει πει και δεν ξεχνάω είναι ότι, αν πάω να κρύψω κάτι, σίγουρα θα το μάθει. Οπότε δεν κρύβω τίποτα. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου, και στη δουλειά και στον χαρακτήρα. Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η συγκίνηση του παρουσιαστή

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, μιλώντας με τρυφερότητα για τη σχέση τους. Τόνισε πως κάθε μέρα ξεκινούν και τελειώνουν με την ίδια φράση: «μπαμπά, σ’ αγαπώ» – «Αναστάση, σ’ αγαπώ». Όπως είπε, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο γιος του να είναι ευτυχισμένος και να προσπαθεί για ό,τι αγαπά. «Του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο πια στη ζωή θέλω, μόνο να προσπαθείς γιατί αγχώνεται με διαφορά πράγματα, θέλω απλά να προσπαθεί για το καλύτερο».

Ο παρουσιαστής απέκτησε τον Αναστάση με τη μακιγιέζ Κατερίνα Κόκλα το 2013. Αν και το ζευγάρι χώρισε αργότερα, διατηρούν πολύ καλές σχέσεις ως γονείς.