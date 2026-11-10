Γράφει ιστορία η Pink ως η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα που θα ανέβει στη σκηνή του Sphere στο Λας Βέγκας - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Pink θα πραγματοποιήσει μια σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας, στο επιβλητικό Sphere χωρητικότητας 18.000 θέσεων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Pink αποκαλύπτει ότι η ιδέα για τις εμφανίσεις στο Λας Βέγκας υπήρχε για χρόνια και την ανακοίνωσε επίσημα με ανάρτηση στο Instagram. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό teaser βίντεο για το επερχόμενο σόου.

Η καλλιτέχνιδα εκφράζει τη συγκίνησή της, καθώς για πρώτη φορά αποκτά ένα «σταθερό σπίτι» για το σόου της. Καλεί τους θαυμαστές της να την επισκεφθούν το 2027, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη της μόνιμη σειρά εμφανίσεων.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η προπώληση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η γενική πώληση για το κοινό θα ανοίξει δύο ημέρες αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου.

Η Pink γίνεται η πρώτη σόλο γυναίκα καλλιτέχνιδα που θα εμφανιστεί στο Sphere. Με αυτόν τον τρόπο, προστίθεται σε μια λαμπερή λίστα ονομάτων, όπως οι Metallica και John Mayer, που θα ανέβουν στη σκηνή του χώρου.

Η δημοφιλής ποπ σταρ ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο του 2027 πρόκειται να παρουσιάσει το δικό της ξεχωριστό σόου στον υπερσύγχρονο αυτόν χώρο.

Ο κύκλος των συναυλιών της θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2027, ενώ θα ακολουθήσουν επόμενες εμφανίσεις στις 1, 2, 6, 8, 9, 27 και 29 Οκτωβρίου, με τη μεγάλη αυλαία να πέφτει στις 30 Οκτωβρίου.

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Pink: «Η ιδέα σιγόβραζε μέσα μου εδώ και χρόνια»

«Αυτή η ιδέα σιγόβραζε μέσα μου εδώ και χρόνια και επιτέλους μπορώ να τη μοιραστώ μαζί με όλους εσάς», έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram, την οποία συνόδευσε με ένα εντυπωσιακό teaser.

Δείτε το βίντεο

«Ας το γιορτάσουμε! Τα πάνω, τα κάτω, τα καινούργια, τα τρομακτικά και όσα δεν έγιναν ποτέ ξανά. Για πρώτη φορά, αποκτώ ένα σταθερό ''σπίτι'' για το σόου μου και ελπίζω να με επισκεφθείτε. Είναι η πρώτη δική μου μόνιμη σειρά εμφανίσεων που κάνω ποτέ. @spherevegas, 2027. Ανυπομονώ να σας υποδεχτώ», πρόσθεσε συγκινημένη.

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Η προπώληση των εισιτηρίων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση για το κοινό θα ανοίξει δύο ημέρες αργότερα.

Μεγάλα ονόματα της μουσικής στο Sphere το 2027

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, η Pink γράφει ιστορία καθώς γίνεται η πρώτη σόλο καλλιτέχνιδα που θα ανέβει στη σκηνή του εμβληματικού αυτού χώρου.

Παράλληλα, αποτελεί τη δεύτερη γυναικεία παρουσία στο Sphere του Λας Βέγκας μετά τη Γκουέν Στεφάνι, η οποία εμφανίστηκε εκεί μαζί με τους No Doubt το καλοκαίρι για 18 συναυλίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η διάσημη ερμηνεύτρια προστίθεται σε μια λαμπερή λίστα καλλιτεχνών, όπως οι John Mayer, Rush, Carín León και Metallica, που αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή του πολυδιάστατου χώρου ψυχαγωγίας τη νέα χρονιά.

