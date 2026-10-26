Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έκαναν «Three Peaks Challenge» -H φωτογραφία από το βουνό - iefimerida.gr

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν ένα νέο οικογενειακό στιγμιότυπο με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση, στις 25 Οκτωβρίου.

Η εικόνα δείχνει το πριγκιπικό ζευγάρι μαζί με τα τρία τους παιδιά και μέλη των ομάδων διάσωσης, κατά την ολοκλήρωση τoυ περίφημου «Three Peaks Challenge» από την Κέιτ Μίντλετον, τον περασμένο Ιούνιο.

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Το Challenge του Γουίλιαμ και της Κέιτ

«Με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση, στέλνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους για να κρατούν τους πολίτες ασφαλείς σε μερικά από τα πιο όμορφα αλλά και επικίνδυνα τοπία μας», ανέφεραν στο κοινό τους μήνυμα στο Ιnstagram, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ο οποίος είναι επίσημος προστάτης της Ομοσπονδίας Ορεινής Διάσωσης της Αγγλίας και της Ουαλίας («Mountain Rescue England and Wales») και η Κέιτ Μίντλετον.

«Μέσα από τη σχέση μας με αυτόν τον αξιοσημείωτο οργανισμό, διαπιστώσαμε από πρώτο χέρι, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση που χαρακτηρίζουν το έργο του…είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που στηρίζουμε αυτούς τους σπουδαίους εθελοντές που ανταποκρίνονται σε όλες τις συνθήκες, συχνά σε ανύποπτο χρόνο, για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη. Σε όλους τους ανθρώπους της κοινότητας διάσωσης στο βουνό, σας ευχαριστούμε για την αταλάντευτη αφοσίωσή σας, το θάρρος και την προσφορά σας», κατέληξαν, υπογράφοντας ως «W & C».

Η ημέρα επιλέγεται παραδοσιακά λόγω της επιστροφής στη χειμερινή ώρα, η οποία φέρνει νωρίτερα το φως της ημέρας το πρωί και οδηγεί σε συντομότερη δύση του ηλίου το απόγευμα με αποτέλεσμα να νυχτώνει πιο γρήγορα. Ο θεσμός λειτουργεί ως υπενθύμιση προς τους λάτρεις της ορειβασίας να προετοιμάζονται κατάλληλα για τις χειμερινές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς βασικού εξοπλισμού ασφαλείας, όπως ένας φακός.

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Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό Hello!, στο πλευρό της πριγκίπισσας της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της απαιτητικής ανάβασης στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες βρέθηκαν και οι γονείς της μαζί με τον αδελφό της.

Σκοπός της προσπάθειας ήταν η οικονομική ενίσχυση του νοσοκομείου στο οποίο υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως «μια ευκαιρία να εξερευνήσει τη ζωή πέρα από τη διάγνωση και να προσφέρει κάτι πίσω».

ΑΠΕ-ΜΠΕ