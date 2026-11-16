Governors Awards 2026: Θεά η Σαρλίζ Θερόν με κόκκινο δερμάτινο σουτιέν -Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις [εικόνες]

Η τελετή απονομής των βραβείων Governors Awards στο Χόλιγουντ είναι μία από τις πιο λαμπερές βραδιές της χρονιάς και το κόκκινο χαλί της Κυριακής δεν απογοήτευσε.

Η 17η τελετή των Governors Awards πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre της Καλιφόρνιας με μια εντυπωσιακή παρέλαση των κορυφαίων αστέρων του Χόλιγουντ, που περιελάμβανε μερικές από τις πιο πολυτελείς και εκθαμβωτικές δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών.

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Δείτε τις καλύτερες εμφανίσεις στα Governors Awards

Zendaya﻿

Η πρωτοποριακή εμφάνιση της Zendaya θεωρήθηκε ευρέως η πιο εντυπωσιακή της βραδιάς. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Οδύσσεια» έλαμψε μέσα σε ένα γλυπτικής αισθητικής μπρονζέ φόρεμα, μια vintage δημιουργία του Giles Deacon από το 2007.

H Zendaya

Σαρλίζ Θερόν

Η βραβευμένη με Όσκαρ Σαρλίζ Θερόν εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με ένα κατακόκκινο φόρεμα, το οποίο ξεχώριζε για το τολμηρό, ντραπέ ντεκολτέ σε βαθύ σχήμα V, που άφηνε να φαίνεται το κόκκινο δερμάτινο σουτιέν της.

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Η Σαρλίζ θερόν

Φλόρενς Πιου

Η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια της ταινίας «Μικρές Κυρίες» («Little Women») έμοιαζε αιθέρια μέσα σε μια υπέροχη δημιουργία του οίκου Valentino, σε απαλό ροζ τόνο, διακοσμημένη με άφθονες σειρές από πούλιες που έπεφταν σαν καταρράκτης.

Η Φλόρενς Πιου

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Λίλι Τζέιμς

Τη Μεγάλη Βρετανία εκπροσώπησε επάξια η Λίλι Τζέιμς, η οποία έδειχνε μαγευτική μέσα σε μια εφαρμοστή δημιουργία της Tamara Ralph, καλυμμένη εξ ολοκλήρου με πούλιες. Το φόρεμα λαμπύριζε σε κάθε κίνηση, ενώ στο πίσω μέρος διέθετε έναν τολμηρό κορσέ με κορδόνια.

Η Λίλι Τζέιμς

Πενέλοπε Κρουζ

Η απόλυτη επιτομή της γοητείας της μοιραίας γυναίκας, η Πενέλοπε Κρουζ, επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα Chanel με φτερωτές λεπτομέρειες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα αστραφτερό διαμαντένιο κολιέ-τσόκερ και το ιδανικό κόκκινο κραγιόν.

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Η Πενέλοπε Κρουζ

Τζούλιαν Μουρ

Μία από τις πιο διάσημες κοκκινομάλλες του κόσμου απέφυγε τα συνηθισμένα μονόχρωμα σύνολα και τις πούλιες, επιλέγοντας αντί γι’ αυτά ένα υπέροχο ντραπέ φόρεμα με λεοπάρ μοτίβο από τον οίκο Bottega Veneta.

Η Τζούλιαν Μουρ

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Τέσα Τόμσον

Η Τέσα Τόμσον έδωσε μια θεατρική διάσταση στη βραδιά με μια περίτεχνη δημιουργία του οίκου Schiaparelli. Ξεχωριστός ήταν ο συνδυασμός των πλούσιων μοτίβων με τις αιθέριες λεπτομέρειες από τούλι.

Η Τέσα Τόμσον

Έμα Στόουν

Παρότι επέλεξε ένα φαινομενικά απλό φόρεμα, η Έμα Στόουν κατάφερε να κλέψει την παράσταση με μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του Louis Vuitton. Το φόρεμα είχε ανοιχτή πλάτη, διακριτικά ανοίγματα και μια μικρή ουρά που σχεδόν περνούσε απαρατήρητη.

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Η Έμα Στόουν

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι

Η εντυπωσιακή ηθοποιός φόρεσε μια αστραφτερή δημιουργία, στολισμένη με αμέτρητες πούλιες που έπεφταν σε καταρράκτη, καθώς και υπέροχα διάφανα μανίκια που πρόσθεταν μια αίσθηση ρομαντισμού.





Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι