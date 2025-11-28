Γονείς ταξίδεψαν με τις κόρες τους στην Καραϊβική -Επιστρέφοντας βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη - iefimerida.gr

Ένα οικογενειακό ταξίδι... διαρκείας στην Καραϊβική εξελίχθηκε σε δικαστική περιπέτεια για δύο γονείς από τη Ελβετία, έπειτα από αμφιβολίες των σχολικών αρχών.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε το 2023, κατέληξε τελικά σε πλήρη αθώωση των γονέων σε τρίτο βαθμό από την Ανώτερη Δικαστική Αρχή της Ζυρίχης.

Η αρχική άρνηση και η αλλαγή του ταξιδιού

Η οικογένεια (το ζευγάρι και δύο κόρες, ηλικίας 10 και 12 ετών) σχεδίαζε να ταξιδέψει για πέντε εβδομάδες στην Καραϊβική, προκειμένου να επισκεφθεί έναν θείο. Για να λείψουν όμως τα παιδιά τόσες ημέρες από τα μαθήματα απαιτείται ειδική άδεια. Η αίτηση για τη 12χρονη κόρη απορρίφθηκε επειδή είχε ήδη λάβει μία αντίστοιχη άδεια στο παρελθόν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να ξεπεράσουν αυτό το αδιέξοδο, οι γονείς τροποποίησαν το πλάνο του ταξιδιού και επέκτειναν τη διάρκειά του σε συνολικά 14 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν η απουσία υπερβαίνει τις 12 σχολικές εβδομάδες η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά και έτσι η νέα αίτηση έγινε δεκτή.

Ωστόσο, παρά τη δηλωμένη διάρκεια, η οικογένεια επέστρεψε δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Με την επανεγγραφή των παιδιών στο σχολείο, οι αρχές υποψιάστηκαν ότι η προγραμματισμένη παράταση του ταξιδιού ήταν τεχνητή και ότι οι γονείς δεν είχαν σκοπό να λείψουν 14 εβδομάδες. Υποστήριξαν λοιπόν ότι το ζευγάρι παραπλάνησε τις Αρχές, προκειμένου να παρακάμψει την άρνηση της αρχικής αίτησης για το ταξίδι των πέντε εβδομάδων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταγγελία και τα πρόστιμα

Η σχολική διοίκηση κατέθεσε αναφορά και η εισαγγελία υιοθέτησε την άποψη ότι η απουσία των μαθητριών δεν ήταν επαρκώς δικαιολογημένη. Σε κάθε γονέα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ελβετικών φράγκων, ενώ προστέθηκαν και 950 φράγκα για διοικητικά τέλη.

Το Πρωτοδικείο του Βίντερτουρ, όμως, τον Ιούλιο του 2024, αθώωσε την οικογένεια.