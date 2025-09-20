GNTM: Ποια είναι η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ που αποθέωσαν οι κριτές στην πρεμιέρα -«Είσαι θεά» - iefimerida.gr

Με μια λαμπερή εμφάνιση, η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του πρώην διεθνούς βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, έκανε αίσθηση στην πρεμιέρα του GNTM, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) από το Star.

Η 28χρονη που μένει στη Θεσσαλονίκη μίλησε για την καταγωγή της, τη ζωή με την οικογένειά της αλλά και την πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αθλητισμό, που αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η Μιχαέλα έχει ρίζες από τη Σλοβακία, όμως μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ από τα 16 της χρόνια. Όπως τόνισε, το πάθος της για τη μόδα την οδήγησε στο να δοκιμάσει τις δυνατότητές της στο γνωστό ριάλιτι.

Η πειθαρχία του αθλητισμού

Η ίδια επεσήμανε ότι η πειθαρχία, η σωστή διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι αξίες που ακολουθεί από μικρή. Παράλληλα με την καριέρα της στο μόντελινγκ, αγωνίζεται σε ομάδα βόλεϊ της Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την αθλητική παράδοση της οικογένειάς της, αφού ο πατέρας της, Αντρέι Κράβαρικ, υπήρξε εμβληματική μορφή του ελληνικού βόλεϊ.

«Είσαι θεά, μοντελάρα»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, χαρακτηρίζοντας την παρουσία της «έπος». Από την πλευρά της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τόνισε ότι η διαγωνιζόμενη «λάμπει» και συμπλήρωσε: «Είσαι θεά. Σου αξίζουν και τα τέσσερα ''ναι''. Είσαι φοβερή, είσαι μοντελάρα. Μην αλλάξεις τίποτα».