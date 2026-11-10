GNTM: Διπλή αποχώρηση στη δοκιμασία με τη γυμνή φωτογράφιση -Η οικειοθελής έξοδος και οι αιχμές [βίντεο] - iefimerida.gr

Διπλή αποχώρηση στο GNTM, με τη Σταυρούλα Μαυρομάτη να φεύγει οικειοθελώς πριν από τη γυμνή φωτογράφιση και τον Χρύσανθο να αποχωρεί μετά την αξιολόγηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Σταυρούλα Μαυρομάτη ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρησή της από το GNTM, καθώς αρνήθηκε να συμμετάσχει στη γυμνή φωτογράφιση. Οι Ζενεβιέβ Μαζαρί και Μπέττυ Μαγγίρα προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την μεταπείσουν, αλλά η απόφασή της ήταν οριστική.

Πριν αποχωρήσει οριστικά, η Σταυρούλα αποχαιρέτησε τους αιφνιδιασμένους συμπαίκτες της. Διευκρίνισε πως η απόφασή της δεν σχετίζεται με την απόδοσή της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν φεύγει επειδή δεν είναι καλή, αλλά για προσωπικούς της λόγους.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, υποψήφιοι προς αποχώρηση τέθηκαν ο Χρήστος, η Καρολίνα και ο Χρύσανθος. Οι κριτές έσωσαν αρχικά την Καρολίνα, αποφασίζοντας τελικά την αποχώρηση του Χρύσανθου λόγω της επίδοσής του.

Αποχωρώντας, ο Χρύσανθος άφησε αιχμές κατά της Σταυρούλας Χαλκιά, ισχυριζόμενος πως την άκουσε να γελάει με την αποχώρησή του. Σχολίασε αρνητικά τη συμπεριφορά της, τονίζοντας πως «ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός».

Η απαιτητική δοκιμασία του GNTM έφερε σημαντικές ανατροπές, καθώς δύο παίκτες αποχαιρέτησαν τον διαγωνισμό μέσα στο ίδιο επεισόδιο. Η Σταυρούλα Μαυρομάτη επέλεξε να αποχωρήσει με δική της απόφαση, αρνούμενη να συμμετάσχει σε γυμνή φωτογράφιση για την πρώτη beauty καμπάνια των διαγωνιζομένων, ενώ λίγο αργότερα ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του μετά την κρίση των φωτογραφιών.

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Η απόφαση της Σταυρούλας προκάλεσε έκπληξη στους υπόλοιπους παίκτες, ενώ η αποχώρηση του Χρύσανθου συνοδεύτηκε από αιχμηρά σχόλια του ίδιου για τη συμπαίκτριά του.

Η Σταυρούλα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οικειοθελώς

Η Σταυρούλα γνωστοποίησε την απόφασή της στη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα. Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να συζητήσουν μαζί της και να της εξηγήσουν τόσο τη λογική της συγκεκριμένης φωτογράφισης όσο και τον ρόλο που είχε η δοκιμασία στην πορεία του διαγωνισμού.

Παρά την προσπάθειά τους να την κάνουν να το ξανασκεφτεί, η διαγωνιζόμενη παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της και τελικά η επιλογή της έγινε σεβαστή.

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Πριν αποχωρήσει από το GNTM, η Σταυρούλα αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες της, οι οποίοι εμφανίστηκαν αιφνιδιασμένοι, καθώς δεν περίμεναν ότι θα έφευγε από τον διαγωνισμό σε αυτή τη φάση.

«Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφασή της δεν συνδεόταν με την απόδοσή της στις προηγούμενες φωτογραφίσεις.

«Δεν ήθελα να φύγω. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή», πρόσθεσε.

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Χρήστος, Καρολίνα και Χρύσανθος υποψήφιοι για αποχώρηση

Με την ολοκλήρωση της φωτογράφισης ακολούθησε η αξιολόγηση των λήψεων, από την οποία τρεις παίκτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το GNTM.

Ο Χρήστος, η Καρολίνα και ο Χρύσανθος ήταν οι τρεις διαγωνιζόμενοι που έμειναν τελευταίοι. Η Καρολίνα ήταν η πρώτη που άκουσε ότι συνεχίζει, παραλαμβάνοντας τη φωτογραφία της και αφήνοντας τον Χρήστο και τον Χρύσανθο να διεκδικούν την τελευταία θέση παραμονής.

Τελικά, οι κριτές αποφάσισαν ότι ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που θα έπρεπε να αποχωρήσει, καθώς η συγκεκριμένη επίδοσή του δεν θεωρήθηκε αρκετή για να συνεχίσει στον διαγωνισμό.

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Οι αιχμές του Χρύσανθου κατά της Σταυρούλας Χαλκιά

Λίγο πριν αποχαιρετήσει οριστικά το GNTM, ο Χρύσανθος αναφέρθηκε στη Σταυρούλα Χαλκιά, υποστηρίζοντας ότι άκουσε το γέλιο της τη στιγμή που έγινε γνωστή η αποχώρησή του.

Ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος για το ποια ήταν και σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη συμπεριφορά της.

«Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», ανέφερε.