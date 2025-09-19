Η Γκουίνεθ Πάλτροου πόσταρε φωτογραφία της χωρίς φίλτρα και οι θαυμαστές της την αποθέωσαν: «Επιτέλους!» - iefimerida.gr

Εγκωμιαστικά σχόλια από τους θαυμαστές της στα social media απέσπασε η Γκουίνεθ Πάλτροου, όταν δημοσίευσε μια φωτογραφία της χωρίς φίλτρα, στην οποία αναδεικνύονταν οι ρυτίδες της.



Η 52χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες που δίνουν μια ματιά στο φορτωμένο πρόγραμμά της κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, όπου παρουσίασε «διακριτικά» το νέο της fashion brand Gwyn, εμπνευσμένο από το κίνημα της ήσυχης πολυτέλειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μία από αυτές, η Γκουίνεθ Πάλτροου εικονίζεται να κρατά μια μικρή κάρτα για τη νέα της σειρά ρούχων, ωστόσο αυτό που τράβηξε την προσοχή πολλών από τα 9,2 εκατομμύρια ακολούθους της είναι το γεγονός ότι η ηθοποιός ποζάρει χωρίς φίλτρα, δείχνοντας τις φυσικές ρυτίδες της.



H φωτογραφία της Γκουίνεθ Πάλτροου που επαίνεσαν οι θαυμαστές της

«Ουάου, δεν βλέπουμε πλέον συνοφρυωμένα φρύδια. Ευχαριστούμε Γκουίνεθ»

«Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αναζωογονητική και αληθινή» έγραψε μία θαυμάστρια, με μία άλλη να αναφωνεί: «Επιτέλους!». Υπήρχε επίσης ένα σχόλιο που έγραφε: «Ουάου, δεν βλέπουμε πλέον πραγματικά συνοφρυωμένα φρύδια. Ευχαριστούμε Γκουίνεθ».



«Δόξα τω Θεώ που δείχνει μεγαλύτερη, δείχνει φυσιολογική και όμορφη» πρόσθεσε ένας ακόμη ακόλουθος, με έναν άλλο χρήστη να την παροτρύνει: «Σε παρακαλώ, μην αλλάξεις αυτό το πρόσωπο. Είναι όμορφο και φυσικό».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας ακόμη ενθουσιασμένος φαν της σχολίασε: «Λατρεύω που δημοσίευσες μια κανονική φωτογραφία του εαυτού σου, με όλη την ομορφιά που ταιριάζει στην ηλικία σου. Έχουμε κουραστεί με τις γελοίες, μη ρεαλιστικές προσδοκίες γύρω από τη γήρανση. Οι γυναίκες μπορούν να είναι όμορφες σε κάθε ηλικία, με ρυτίδες, με γκρίζα μαλλιά».



Να σημειωθεί, πάντως, πως η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει δηλώσει φαν της φυσικής γήρανσης. «Θέλω πραγματικά να μεγαλώσω όσο πιο όμορφα μπορώ. Δεν φοβάμαι τις ρυτίδες. Δεν φοβάμαι όλα αυτά που έρχονται με τη γήρανση, πραγματικά δεν φοβάμαι».