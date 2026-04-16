Μια γενετική μελέτη σε γκόλντεν ριτρίβερ εντοπίζει γονίδια που συνδέονται με τα συναισθήματα και στους ανθρώπους - iefimerida.gr

Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ δίνει μια εικόνα για τα συναισθήματα των σκύλων και συγκεκριμένα των γκόλντεν ριτρίβερ.

Σύμφωνα με αυτή, ορισμένα γονίδια που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γκόλντεν ριτρίβερ ανιχνεύονται επίσης σε ανθρώπινα συναισθήματα, όπως η νοημοσύνη, η κατάθλιψη και το άγχος.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, «παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι και τα γκόλντεν ριτρίβερ μοιράζονται κοινές γενετικές ρίζες ως προς τη συμπεριφορά τους», δήλωσε η Eleanor Raffan, ερευνήτρια νευροεπιστημών και συν-συγγραφέα της μελέτης.

Πώς έγινε η μελέτη για τα γκόλντεν ριτρίβερ και τι έδειξε

Η ίδια και η ομάδα της ανέλυσαν το γενετικό υλικό περίπου 1.300 γκόλντεν ριτρίβερ και το συνέκριναν με χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που καταγράφηκαν μέσω ερωτηματολογίων των ιδιοκτητών τους. Στη συνέχεια, αντιστοίχισαν συγκεκριμένα γονίδια που σχετίζονται με χαρακτηριστικά όπως τα επίπεδα ενέργειας, η ντροπαλότητα, η επιθετικότητα και η ικανότητα εκπαίδευσης. Ακολούθως, οι επιστήμονες συνέκριναν αυτά τα δεδομένα με αντίστοιχες γενετικές αναλύσεις σε ανθρώπους και εντόπισαν 12 γονίδια στα γκόλντεν ριτρίβερ που επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Για παράδειγμα, το γονίδιο PTPN1, που σχετίζεται με την επιθετικότητα των σκύλων προς άλλους σκύλους, συνδέεται στους ανθρώπους με την κατάθλιψη και τη νοημοσύνη. Επίσης, μια γενετική παραλλαγή που προκαλεί φόβο στα ριτρίβερ σχετίζεται με το άγχος που βιώνουν οι άνθρωποι σε καταστάσεις αμηχανίας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η γενετική παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς, καθιστώντας ορισμένους σκύλους πιο ευάλωτους στο άγχος. Όπως τονίζουν, όταν οι εμπειρίες ζωής επιδεινώσουν αυτή την κατάσταση, οι αντιδράσεις των ζώων μπορεί να εκλαμβάνονται ως «κακή συμπεριφορά», ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά αγχωμένα.

Παράλληλα, η μελέτη δείχνει ότι η ίδια γενετική μπορεί να προσφέρει λύσεις σε ζητήματα εκπαίδευσης των σκύλων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το γονίδιο ROMO1, που σχετίζεται με την ικανότητα εκπαίδευσης στα γκόλντεν ριτρίβερ, συνδέεται στους ανθρώπους με τη συναισθηματική ευαισθησία και τη νοημοσύνη. Με βάση αυτό, οι επιστήμονες προτείνουν ότι η εκπαίδευση των σκύλων ίσως είναι πιο αποτελεσματική όταν βασίζεται σε συναισθηματικά ερεθίσματα και όχι αποκλειστικά σε επιβραβεύσεις μίας καλής συμπεριφοράς.

Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα γονίδια δεν καθορίζουν απόλυτα χαρακτηριστικά και διαθέσεις. Αντίθετα, επηρεάζουν γενικότερα συναισθηματικά μοτίβα και συμπεροφορές. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι τα κατοικίδια ζώα μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον με τους ανθρώπους και ενδέχεται να επηρεάζονται από παρόμοιες ψυχολογικές πιέσεις της σύγχρονης ζωής. «Τα κατοικίδιά μας μπορεί να είναι εξαιρετικά μοντέλα ορισμένων ανθρώπινων ψυχιατρικών παθήσεων που σχετίζονται με συναισθηματική διαταραχή», τόνισε ο Daniel Mills, ειδικός στη συμπεριφορά των ζώων στο Πανεπιστήμιο του Λίνκολν και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Πηγή: Popular Science