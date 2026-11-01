Απόστολος Γκλέτσος: «Το μωρό πρέπει να "μυρίσει μάνα", δύο άντρες δεν μπορούν να γίνουν γονείς» - iefimerida.gr

Την αντίθεσή του στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος, διευκρινίζοντας πως υποστηρίζει το δικαίωμά τους στον γάμο.

Ο ηθοποιός εξήγησε τη θέση του με αναφορές στον ρόλο της μητέρας στην ανατροφή ενός παιδιού, κάνοντας δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν συζητήσεις.

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, μιλώντας για την επαγγελματική του διαδρομή στην τηλεόραση και το θέατρο, τις αποτυχίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και την προσωπική του ζωή.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ρωτήθηκε γιατί τάσσεται υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά διαφωνεί με το δικαίωμά τους στην τεκνοθεσία.

Ο ηθοποιός απάντησε: «Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς. Δεν είναι το πιο σημαντικό η αγάπη. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μυρωδιά. Το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, να μυρίσει ορμόνες θηλυκές όταν είναι μικρό. Μία μάνα ξέρει πώς θα το πιάσει και πώς θα το πείσει, ενώ ο άντρας δεν ξέρει. Δεν με νοιάζει αν (η δήλωσή μου) αποκλείει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί».