H Γκλεν Κλόουζ πήρε το πρώτο της, τιμητικό Όσκαρ και δεν το πίστευε -Αποθέωση για την «αδικημένη» σταρ του Χόλιγουντ

Μέσα σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, με το κοινό να την αποθεώνει όρθιο, η Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close) παρέλαβε χθες στα Governors Awards, το πρώτο της Όσκαρ.

Η μεγάλη ηθοποιός τιμήθηκε την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών για το σύνολο της καριέρας της στον κινηματογράφο, αποδεχόμενη με συγκίνηση το βραβείο από τα χέρια του στενού της φίλου και συμπρωταγωνιστή της στις θρυλικές «Επικίνδυνες Σχέσεις», Τζον Μάλκοβιτς (John Malkovich).

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H Γκλεν Κλόουζ παραλαμβάνει το τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards (AP Photo/Chris Pizzello)

Ύστερα από οκτώ υποψηφιότητες χωρίς νίκη - ρεκόρ που μοιραζόταν με τον Πίτερ Ο'Τουλ - και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στο Χόλυγουντ, η σπουδαία ηθοποιός έλαβε επιτέλους το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο.

Όταν πήρε στα χέρια της το Όσκαρ, το κοίταξε προσεκτικά σαν να μην το πίστευε, μια κίνηση που επανέλαβε αρκετές φορές και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

H Γκλεν Κλόουζ παραλαμβάνει το τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards (AP Photo/Chris Pizzello)



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Γκλεν Κλόουζ παραλαμβάνει το τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards (AP Photo/Chris Pizzello)

H Γκλεν Κλόουζ παραλαμβάνει το τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards (AP Photo/Chris Pizzello)

«Το να βρίσκομαι σε αυτήν την αίθουσα, ανάμεσα σε ανθρώπους που με έχουν εμπνεύσει συνεχώς με το έργο τους, το οποίο με έχει στηρίξει και με έχει προκαλέσει να γίνομαι καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσα να έχω», είπε η Κλόουζ εμφανώς συγκινημένη.

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Στην ίδια λαμπερή εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης ο εμβληματικός σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott), ο βετεράνος animator της Disney Φλόιντ Νόρμαν (Floyd Norman), καθώς και οι παραγωγοί Κριστίν Βασόν (Christine Vachon) και Πάμελα Κόφλερ (Pamela Koffler).

Οι 8 υποψηφιότητες της Κλόουζ

Η Γκλεν Κλόουζείχε προταθεί συνολικά 4 φορές για Α' Γυναικείο Ρόλο και 4 φορές για Β' Γυναικείο Ρόλο,

Η διάσημη ηθοποιός διεκδίκησε το πρώτο της Όσκαρ με το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, «The World According to Garp», το 1983.

Ακολούθησαν δύο ακόμη διαδοχικές υποψηφιότητες: την επόμενη χρονιά για το «The Big Chill» και το 1985 για το «The Natural»

Το 1988 βρέθηκε ξανά υποψήφια για τον θρυλικό της ρόλο στο «Fatal Attraction» (Ολέθρια Σχέση) ενώ το 1989 έλαβε μία ακόμη υποψηφιότητα για το φιλμ «Dangerous Liaisons» (Επικίνδυνες Σχέσεις), προτού προσθέσει άλλες τρεις διεκδικήσεις στη διαδρομή των επόμενων δεκαετιών.

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Τελικά, στα 79 της χρόνια, η Ακαδημία τίμησε την πενταετή προσφορά της στον κινηματογράφο, καθώς και τον πολυδιάστατο συναισθηματικό της πλούτο.

Όπως αποκάλυψε η Κλόουζ, σκοπεύει να εκθέσει το Όσκαρ της στην τοπική βιβλιοθήκη κοντά στο σπίτι της στη Μοντάνα: «Για να μπορούν οι άνθρωποι να δουν πραγματικά πώς είναι ένα Όσκαρ», εξήγησε.

Απολαυστικός ο Μάλκοβιτς στην παρουσίαση του βραβείου

Την απονομή του τιμητικού Όσκαρ στην Γκλεν Κλόου ανέλαβε εξίσου συγκινημένος ο Τζον Μάλκοβιτς, προσφέροντας μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές της βραδιάς.

«Η Γκλεν μας έχει χαρίσει μερικούς από τους πιο ανεπανάληπτους "θανάτους" που αποτυπώθηκαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη», ανέφερε, αποσπώντας τα γέλια και το θερμό χειροκρότημα του κοινού στο Ray Dolby Ballroom, στον ίδιο χώρο που φιλοξενείται και η κεντρική τελετή απονομής των Όσκαρ.

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Στη συνέχεια, έκανε μια μικρή αναδρομή στους πιο αξιομνημόνευτους κινηματογραφικούς θανάτους των ηρωίδων της, προσθέτοντας: «Κατά τη διάρκεια της λαμπρής 50χρονης καριέρας της, έχει χάσει τη ζωή της σε αρκετά τροχαία δυστυχήματα, έχει στραγγαλιστεί, έχει πυροβοληθεί σε φεμινιστική συγκέντρωση, ενώ έχει πυροβοληθεί ξανά βγαίνοντας από μια μπανιέρα, σε εκείνη την εμβληματική κορύφωση του "Fatal Attraction"».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ήταν εξίσου καθηλωτική και στις πιο απλές, καθημερινές σκηνές. «Τη βλέπεις απλώς να πλένει τα πιάτα στο "The Big Chill" και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό», κατέληξε χαρακτηριστικά.