Γκαλά LACMA: Η Νικόλ Κίντμαν με τούλι, η Κιμ Καρντάσιαν με παγιέτες και η Ρόζι Χάντινγκτον άκρως αποκαλυπτική - iefimerida.gr

Νικόλ Κίντμαν, Σάλμα Χάγιεκ και Κιμ Καρντάσιαν έκλεψαν τις εντυπώσεις στο γκαλά LACMA Art+Film 2026, το βράδυ του Σαββάτου.



Κάθε χρόνο, το γκαλά LACMA Art+Film συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της ψυχαγωγίας, της μόδας και των τεχνών, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργικότητα και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων. Με φόντο την εμβληματική εγκατάσταση «Urban Light» του Μουσείου Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες (LACMA), η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της μόδας, προσφέροντας στους σχεδιαστές και τους καλεσμένους την ευκαιρία να εντυπωσιάσουν με τις εμφανίσεις τους.

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Η φετινή εκδήλωση υποδέχθηκε «φίλους και υποστηρικτές από τον χώρο της τέχνης, του κινηματογράφου, της μόδας και της ψυχαγωγίας», προκειμένου να τιμήσει το έργο της εικαστικού Βίγια Τσέλμινς και του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.



Τα έσοδα από το γκαλά διατίθενται για την υποστήριξη των προσπαθειών του LACMA να αναδείξει τον κινηματογράφο σε ακόμη πιο σημαντικό μέρος του προγράμματός του, παράλληλα με τις εκθέσεις, τις νέες αποκτήσεις έργων τέχνης, τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και τις προβολές που διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τον κινηματογράφο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Έβα Τσόου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του LACMA, ανέλαβαν χρέη συμπροέδρων στο φετινό γκαλά, το οποίο πραγματοποιήθηκε για 15η χρονιά.

Επίσημος χορηγός του γκαλά ο οίκος Gucci

Ο οίκος Gucci επέστρεψε ως ο κεντρικός χορηγός της εκδήλωσης, συνεχίζοντας μια συνεργασία που ξεκίνησε από την πρώτη διοργάνωση του γκαλά, το 2011. Στη μουσική σκηνή της βραδιάς ανέβηκε επίσης η Rosé, η οποία αποτέλεσε την επίσημη μουσική προσκεκλημένη.

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Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο φετινό γκαλά του LACMA

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις είχαν την τιμητική τους, με την Νικόλ Κίντμαν να ξεχωρίζει με μια τούλινη δημιουργία του οίκου Chanel.

Η Νικόλ Κίντμαν

Σε διαφορετικό ύφος, η Κάιλι Τζένερ εντυπωσίασε με ένα φόρεμα σε καφέ και ασημί αποχρώσεις, με μοτίβο εμπνευσμένο από ελάφι, από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Ashi Studio. Η Rosé επέλεξε μια custom-made δημιουργία του οίκου Saint Laurent.



Η Κάιλι Τζένερ

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Η Rosé

Από την άλλη, την τιμητική του είχε φυσικά ο οίκος Gucci, με την Βαϊόλα Ντέιβις να επιλέγει μια ιβουάρ δημιουργία με έναν ώμο, ενώ η Σάλμα Χάγιεκ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, αστραφτερό κόκκινο φόρεμα.

Η Σάλμα Χάγιεκ

Παγιέτες επέλεξε και η Κιμ Καρντάσιαν, με μια εφαρμοστή μπορντό δημιουργία, ενώ η Κάντις Σουάνπολ, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και η Ρόζι Χάντινγκτον Γουίτλι κινήθηκαν σε πιο αισθησιακές στιλιστικές επιλογές.

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Η Ρόζι Χάντινγκτον Γουάιτλι

Η Άλεξ Κονσάνι

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Η Άνια Τέιλορ Τζόι

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Η Κιμ Καρντάσιαν