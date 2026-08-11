Η τρελή μεταμόρφωση του μικρότερου γιου του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί -Με κατακόκκινα και πλατινέ μαλλιά - iefimerida.gr

Μια τολμηρή αλλαγή στα μαλλιά του έκανε ο γιος του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί, Νοξ, λίγες ώρες αφότου ο πατέρας του μίλησε με ειλικρίνεια για την οικογενειακή τους ζωή.



Ο 18χρονος έδειχνε χαλαρός καθώς έκανε λίγη γυμναστική μαζί με φίλους του, μετά την προπόνησή του στο Muay Thai, έχοντας πλέον ένα νέο χρώμα μαλλιών μετά το συνηθισμένο ξανθό του.



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Ο 18χρονος Νοξ μετά την προπόνηση στο Muai Thai/Φωτογραφία: Terma, SL / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Αντί για το γνώριμο λουκ του, ο Νοξ εμφανίστηκε με βαμμένα κόκκινα μαλλιά, ενώ στα πλαϊνά τα είχε ξυρισμένα και βαμμένα σε πλατινέ ξανθό. Φορούσε ένα σκούρο μπλουζάκι με στάμπα και μαύρο σορτς, τραβώντας τα βλέμματα με τη νέα, εντυπωσιακή εμφάνισή του.



Ο 18χρονος Νοξ με νέο λουκ/Φωτογραφία: Luis / X17 / Profimedia

Αρνείται την οποιαδήποτε σχέση με τον πατέρα του



Η σχέση του Νοξ με τον διάσημο πατέρα του φέρεται να είναι τεταμένη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο 18χρονος αφαίρεσε το επώνυμο Μπραντ από το απολυτήριο του λυκείου του κατά την τελετή αποφοίτησής του τον Ιούνιο.



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Ο μικρότερος γιος του Μπραντ Πιτ εγκατέλειψε κι αυτός το επώνυμο του πατέρα του/Φωτογραφία: Luis / X17 / Profimedia

Ακολουθεί τα πέντε αδέρφια του, παίρνοντας αποστάσεις από τον ηθοποιό, ο οποίος δεν έχει φωτογραφηθεί δημόσια με τα παιδιά του από το 2016, όταν χώρισε με τη σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.



Τα «οικογενειακά ζητήματα» του Μπραντ Πιτ και οι αυτοκτονικές τάσεις

Ο διάσημος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα σκαμπανεβάσματα της ψυχικής του υγείας σε συνέντευξή του στο Esquire UK, αποκαλύπτοντας ότι η χειρότερη περίοδος της ζωής του ήταν όταν αντιμετώπιζε «οικογενειακά ζητήματα».



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«Δεν είχα ποτέ αυτοκτονικές σκέψεις με κανέναν τρόπο. Απλώς δεν ήταν στη φύση μου. Στην πραγματικότητα, αν έχω κάποια αδυναμία, μάλλον είναι ότι είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος. Κάτι που με έχει βοηθήσει πολλές φορές, αλλά επίσης με έχει οδηγήσει — έχω πέσει με αφέλεια πάνω σε μια νταλίκα επειδή ήμουν τόσο αισιόδοξος», είπε. «Ή, όπως λέει ο παντοτινά αστείος φίλος μου, David Fincher: ‘Ναι, βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά είναι μισογεμάτο με ούρα’».

Ο διάσημος ηθοποιός συνέχισε: «Τέλος πάντων, δεν είχα ποτέ αυτοκτονικές σκέψεις, εκτός από μία μικρή περίοδο. Και σε εκείνη τη μία περίοδο, απλώς σκεφτόμουν — δεν μπορούσα — απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο σκληρός».



«Και σκέφτηκα: ‘Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω’ — καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς μια αναζήτηση ανακούφισης. Είναι απλώς η προσπάθεια να απαλλαγείς από τον πόνο», είπε ο Μπραντ Πιτ. «Αλλά πιστεύω επίσης ότι έχουμε απίστευτα ισχυρό ένστικτο επιβίωσης. Και για μένα, αυτό ενεργοποιήθηκε αμέσως. Αλλά ήταν απλώς… Αυτό το γαμ@@@ πράγμα δεν είναι εύκολο… Και μιλάς σε έναν άνθρωπο που κέρδισε το λαχείο της ζωής».