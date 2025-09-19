Ο 27χρονος γιος του Γουίλ Σμιθ, Τζέιντεν, αλλάζει καριέρα -Αναλαμβάνει δημιουργικός διευθυντής στον Christian Louboutin - iefimerida.gr

Ο 27χρονος γιος του Γουίλι Σμιθ, Τζέιντεν Σμιθ, ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Παρίσι, καθώς προσλήφθηκε ως δημιουργικός διευθυντής ανδρικών συλλογών από τον οίκο Christian Louboutin.



Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο 27χρονος ράπερ, γνωστός για το πρωτοποριακό του στυλ, θα «επιβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων συλλογών ετησίως που θα καλύπτουν τα ανδρικά παπούτσια, τα δερμάτινα είδη και τα αξεσουάρ», ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οπτικής και συναισθηματικής ταυτότητας του brand μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες, αντίστοιχα events και βιωματικές εμπειρίες.



Ο Σμιθ θα παρουσιάσει τα πρώτα του σχέδια στο Παρίσι τον Ιανουάριο, κατά την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας.



Ενθουσιασμένος ο Τζέιντεν Σμιθ με την νέα του θέση εργασίας

«Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου και αισθάνομαι μεγάλη πίεση να μπορέσω να ανταποκριθώ σε όλα όσα έχει πετύχει ο Christian για τον οίκο αλλά και στο γεγονός ότι αναλαμβάνω έναν τόσο σοβαρό ρόλο» δήλωσε ο ηθοποιός και ράπερ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πινκέτ Σμιθ.



Από την πλευρά του ο Christian Louboutin τόνισε ότι ο Σμιθ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση.



Τζέιντεν Σμιθ και Christian Louboutin

«Όταν γνώρισα τον Τζέιντεν, είδα σε αυτόν ένα φυσικό ταίριασμα για τον οίκο. Ο κόσμος του είναι πλούσιος και πολυδιάστατος, το στυλ και η πολιτιστική του ευαισθησία είανι πηγή έμπνευσης και η περιέργεια του είναι αξιοσημείωτη. Ένιωσα ότι με τη δημιουργική του καθοδήγηση η ανδρική μας συλλογή θα εξελιχθεί με έναν συναρπαστικό και δυναμικό τρόπο. Νιώθω ότι είναι η ιδανική προσθήκη στην ομάδα μας, και ανυπομονώ πραγματικά να διασκεδάσουμε δουλεύοντας μαζί στις ανδρικές μας συλλογές».

Πώς αντέδρασαν οι χρήστες στα social

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν.



Ο Τζέιντεν Σμιθ στην παρουσίασή του για τον οίκο Christian Louboutin

«Μην δίνετε σημασία σε μένα», έγραψε ένας. «Απλώς κάθομαι εδώ με 17 χρόνια εμπειρίας, παλεύοντας να πάρω έστω μία απάντηση σε 48 αιτήσεις εργασίας που έστειλα τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ αυτό το παιδί παίρνει θέση Creative Director σε έναν ιστορικό οίκο επειδή είναι… ενδιαφέρον. Ωραία… ωραία. Όλα καλά. Καλά είμαι. Είμαι μια χαρά». Ένας δεύτερος έγραψε: «Τι ξεκινά με “nepo” και τελειώνει με “tism”.»

Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν και εκείνοι που εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για ό,τι έρχεται. Ένας σχολίασε: «Ξέρεις ότι έπαιξε τρελό networking για να φτάσει εκεί. Είναι όμως δημιουργική ιδιοφυΐα, οπότε ας δούμε».

Άλλος ενθουσιασμένος χρήστης έγραψε: «Αυτό είναι καταπληκτικό, πραγματικά θα φέρει περισσότερη δημιουργικότητα, νέους καταναλωτές και χρήμα. Από εδώ και πέρα μόνο ανοδικά, τόσο για εκείνον όσο και για τον οίκο Louboutin συνολικά».