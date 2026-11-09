Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του, Χάρης, έκλεισε τα 21 -Το πάρτι έκπληξη που του ετοίμασαν [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ξεχωριστή βραδιά πέρασε η οικογένεια του Γιώργου Τσαλίκη με αφορμή τα γενέθλια του γιου του, Χάρη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η σύζυγος του Γιώργου Τσαλίκη, Δώρα Δημητροπούλου, και οι φίλοι του γιου τους οργάνωσαν μια γιορτή-έκπληξη. Ο τραγουδιστής δημοσίευσε τη στιγμή σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας την προετοιμασία.

Ο γιος του, Χάρης, ο οποίος έκλεισε τα 21 του χρόνια, επέστρεψε στο σπίτι μετά τα μεσάνυχτα. Είχε προηγηθεί έξοδος για φαγητό με τη σύντροφό του, χωρίς να γνωρίζει για την έκπληξη που τον περίμενε.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσαλίκης εξέφρασε την αγάπη του για τον γιο του, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο». Σημείωσε πως η οικογένεια γιορτάζει διπλά, καθώς συνέπεσε και με τη γιορτή των Αρχαγγέλων.

Ο Γιώργος Τσαλίκης και η Δώρα Δημητροπούλου μετρούν περισσότερα από 20 χρόνια γάμου. Έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια, καθώς εκτός από τον Χάρη, έχουν αποκτήσει μαζί ακόμα δύο γιους, τον Άγγελο και τον Βασίλη.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την έκπληξη που είχαν ετοιμάσει για τον γιο του, η σύζυγός του Δώρα Δημητροπούλου και οι κολλητοί του φίλοι.

Όπως εξήγησε, ο Χάρης επέστρεψε στο σπίτι περίπου στις 00:30, μετά από έξοδο για φαγητό με τη σύντροφό του, χωρίς να γνωρίζει τι τον περίμενε. Στο βίντεο φαίνεται ότι ο γιος του τραγουδιστή έκλεισε τα 21.

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Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

«Τα παιδάκια μας, ο Χάρης και ο Άγγελος, η γιαγιά Σταματίνα (η μαμά της Δώρας), η μικρή μας Μαρτίνα (η ανιψούλα μας) γιορτάζουν σήμερα. Ξεκινήσαμε μετά τα μεσάνυχτα με τα γενέθλια του Χαρούλη μας, του υπέροχου αυτού ανθρώπου που είναι τόσο μεγάλη ευλογία να είσαι γονιός του. Οι Αρχάγγελοι γιορτάζουν και η οικογένειά μας γιορτάζει σήμερα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Τσαλίκης και η Δώρα Δημητροπούλου έχουν αποκτήσει τρεις γιους, τον Χάρη, τον Άγγελο και τον Βασίλη, και μετρούν περισσότερα από 20 χρόνια γάμου.