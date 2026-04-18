Ο Γιώργος Θεοφάνους αποκάλυψε πώς έχει αποθηκευμένο το τηλέφωνο της Μαρινέλλας στο κινητό του - iefimerida.gr

Για το μοναδικό αίσθημα ευθύνης που διέκρινε την Μαρινέλλα για καθετί που έκανε, μίλησε ο Γιώργος Θεοφάνους, καθώς και για τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Ξύπνα Γληόρη».

Ο συνθέτης αποκάλεσε την αείμνηστη ερμηνεύτρια την «άλλη μαμά του», τονίζοντας ότι ανήκε στην οικογένειά του. Αναφερόμενος στο δέσιμο που είχε μαζί της, εκμυστηρεύτηκε ότι δεν έχει σβήσει από το κινητό του τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει.

«Μιλάς για την άλλη μου μαμά τώρα εμένα, τη Μαρινέλλα»

Ο Γιώργος Θεοφάνους ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφερόμενος στην αείμνηστη ερμηνεύτρια περιέγραψε: «Είναι μια δύσκολη ημέρα σήμερα για εμένα. Είναι το μνημόσυνο της μαμάς μου. Μιλάς για την άλλη μου μαμά τώρα εμένα, τη Μαρινέλλα. Την έχω στο τηλέφωνό μου ακόμα στο “Μ”… στο “μαμά”. Και τα μηνύματα τα κρατάω. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι μέσα στην οικογένειά μου, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τη Μαρινέλλα. Στήριξε την Κύπρο μας τόσο πολύ. Έχει πει πράγματα, τα οποία μπορεί να μην έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν σταθμοί».

Συνεχίζοντας, ο συνθέτης στάθηκε συγκεκριμένα στη συνεργασία τους για το τραγούδι «Ξύπνα Γληόρη», αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του και αναφέροντας ότι η Μαρινέλλα έμαθε την κυπριακή διάλεκτο για να το ερμηνεύσει σωστά.

Το ποίημα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου που τραγούδησε η Μαρινέλλα

«Ο πατέρας μου μεγάλωσε στο σπίτι ενός εθνικού μας ήρωα, του Γρηγόρη Αυξεντίου. Η μάνα του Γρηγόρη για τον επικήδειο που του διάβασε έγραψε ένα ποίημα η ίδια. Επειδή ήμουν πολύ κοντά με την οικογένειά του, έφτασε στα χέρια μου αυτό το ποίημα. Το μελοποίησα και το είπε η Μαρινέλλα, το παίξαμε στο Ηρώδειο κάποια στιγμή. Αυτό θα μείνει για πάντα. Δηλαδή κι όλα τα άλλα να μην έγραφα… Και έκατσε και έμαθε κυπριακή διάλεκτο, ήθελε να γνωρίσει αυτή την ιστορία. Επίσης, επίτρεψέ μου να σου πω, όλα αφιλοκερδώς. Έχει κάνει πολλά πράγματα», ανέφερε ο συνθέτης.

Σε ερώτηση αν η Μαρινέλλα ήταν η σπουδαιότερη όλων όσοι πέρασαν από την Ελλάδα, ο Γιώργος Θεοφάνους απάντησε: «Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να στο πω γιατί ντρέπομαι ή φοβάμαι να στο πω. Έχουμε μεγάλους τραγουδιστές. Δηλαδή ακούγοντας τη Χαρούλα, τη Μοσχολιού, αλλά και άντρες. Εγώ είμαι του Πάριου, της μελωδικής φωνής. Του έχω πει του Γιάννη πως ό,τι γράφω το γράφω για εσένα και τη “μάνα”».

