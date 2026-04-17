Ο Γιώργος Σεϊταρίδης για την αγάπη του προς τον Χριστό: «Στο Πήλιο τις απαντήσεις μου τις έφερε ο Θεός» - iefimerida.gr

Τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε πριν από χρόνια στην απόφαση να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί στο Πήλιο εξήγησε σε συνέντευξη ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πίστη του στον Θεό, τονίζοντας πως στράφηκε στη θρησκεία τα τελευταία χρόνια της ζωής του, παρότι στο παρελθόν δεν είχε επαφή. Μέσα από αυτή, εξήγησε, υιοθέτησε μια άλλη οπτική για τα πράγματα, η οποία συνοψίζεται στη θέση πως όλα γίνονται για κάποιον λόγο.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, πίστευε πως θα έβρισκε τις απαντήσεις που αναζητούσε μακριά από την πρωτεύουσα, ωστόσο είχε την τύχη λίγο αργότερα να τον ακολουθήσει η μετέπειτα σύζυγός του, Όλγα Θανασιά.

Γιώργος Σεϊταρίδης: Μια εσωτερική αναζήτηση που την είχα από μικρός

«Ήταν μια εσωτερική αναζήτηση που την είχα από μικρός. Πίστεψα ότι εκεί πέρα ήταν ένα περιβάλλον το οποίο θα μου δώσει απαντήσεις. Και μου τις έφερε ο Θεός, η αλήθεια είναι» διευκρίνισε ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως εξομολογήθηκε στη συνέχεια: «Πιστεύω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι επειδή δεν ήμουν άνθρωπος που πήγαινε στην εκκλησία, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια είναι που πάω στην εκκλησία, παλεύομαι με αυτή την άσκηση. Είχα αγάπη για τον Χριστό. Μου 'δειξε το δρόμο, τον ακολούθησα. Είναι ότι, χωρίς να μπορώ ακριβώς να το εξηγήσω, μου δημιουργεί μέσα μου μια κατάσταση με την οποία μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή με μία διαφορετική οπτική, η οποία, αν μπορώ να την εκφράσω καλά, είναι ότι: Το καλό; Δόξα τω Θεώ. Το κακό; Δόξα τω Θεώ, για κάποιον λόγο έχει γίνει, που αυτό θα το δεις παρακάτω, Γιωργάκη. Αυτό μόνο μπορώ να πω».

Όλγα Θανασιά: «Ανέβηκα αμέσως ως ερωτική μετανάστρια στο Πήλιο»

Από την πλευρά της, η Όλγα Θανασιά μίλησε για την επιλογή της να φύγει από την Αθήνα προκειμένου να ακολουθήσει τον σύζυγό της. Μετά από 10 χρόνια στο Πήλιο έχει αποκομίσει πολλές εμπειρίες, όπως τόνισε.

«Ο Γιώργος ζούσε στο Πήλιο, εγώ ζούσα στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε, ανέβηκα εγώ αμέσως ως ερωτική μετανάστρια στο Πήλιο. Είμαστε από τότε μαζί. Δέκα χρόνια στο Πήλιο και ένα-ενάμιση εδώ. Συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε κι εμένα, μου έδωσε πάρα πολλές εμπειρίες και δεν θα το άλλαζα. Νομίζω ότι έχουμε περάσει πολύ ωραία», σημείωσε η ηθοποιός.

