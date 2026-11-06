Γιώργος Περρής για Eurovision: «Χρειάστηκα δύο μέρες για να πάρω μια ανάσα και να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί» [βίντεο] - iefimerida.gr

Τη συγκίνηση αλλά και τον ενθουσιασμό του εξέφρασε ο Γιώργος Περρής στο πρώτο του μήνυμα μετά την ανακοίνωση ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Περρής, σε μήνυμά του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Κύπρο για την επιλογή του, τονίζοντας πως η εμπιστοσύνη που του δείχθηκε αποτελεί ξεχωριστή τιμή και «στολίδι στην καρδιά του».

Ο τραγουδιστής, μέσα από βίντεο, ευχαρίστησε την Κύπρο που τον επέλεξε για την εκπροσώπηση στη Eurovision, δηλώνοντας πως χρειάστηκε χρόνο για να συνειδητοποιήσει το γεγονός και την τιμή που του έγινε.

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε τον ενθουσιασμό, τη συγκίνηση αλλά και τον φόβο που αισθάνεται για τη συμμετοχή, δεσμευόμενος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και ευχαριστώντας τον κόσμο για την τεράστια υποστήριξη.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ανυπομονησία του να μοιραστεί ολόκληρη την εμπειρία και το ταξίδι της Eurovision με το κοινό, στέλνοντας μήνυμα αγάπης σε όσους τον ακολουθούν σε αυτή την προσπάθεια.

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε όσους του εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπηση της χώρας, αλλά και τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που δέχθηκε.

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Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι μαζί με τη χαρά αισθάνεται και λίγο φόβο μπροστά στη νέα πρόκληση, ωστόσο ανέφερε πως ανυπομονεί μα μοιραστεί με τον κόσμο αυτό το ταξίδι.

Γιώργος Περρής: «Η εμπιστοσύνη σας είναι στολίδι στην καρδιά μου»

Όπως ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Περρής μέσα από ένα βίντεο στο Instagram: «Χρειάστηκα δύο μέρες για να πάρω μια ανάσα και να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Προς την αγαπημένη μου Κύπρο, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που με επιλέξατε για να σας εκπροσωπήσω στη Eurovision. Η εμπιστοσύνη σας είναι στολίδι στην καρδιά μου».

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του στον μουσικό διαγωνισμό, τονίζοντας πως είναι αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό: «Νιώθω ενθουσιασμό, συγκίνηση και λίγο φόβο αλλά, πάνω απ’ όλα, είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για εσάς. Σας ευχαριστώ για τα άπειρα μηνύματα, τηλεφωνήματα, σχόλια και για όλη σας την αγάπη. Πραγματικά με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Γιώργος Περρής εξέφρασε την ανυπομονησία του για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν: «Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το ταξίδι μαζί σας. Μέχρι τότε σας φιλώ, με πολλή αγάπη».

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Ιππότης της Γαλλικής Δημοκρατίας

Να θυμίσουμε πως ο Γιώργος Περρής τιμήθηκε με τον τίτλο του «Ιππότη του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών», σε μια λαμπρή τελετή στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα. Η ανώτατη διάκριση από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζει τη διεθνή προσφορά του στη μουσική και τη συμβολή του στην πολιτιστική σύνδεση Ελλάδας και Γαλλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή λίστα των τιμώμενων προσωπικοτήτων περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τον George Clooney και τη Laetitia Casta, με τον Γιώργο Περρή να αποτελεί έναν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έλαβαν αυτή την αναγνώριση.