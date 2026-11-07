Ο Γιώργος Περρής για τη Eurovision: «Ο φόβος δεν φεύγει ποτέ -Το τραγούδι δεν έχει βρεθεί και ψάχνουμε διακαώς» - iefimerida.gr

Από πολύ νωρίς η Κύπρος επέλεξε τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει στη Eurovision με τον Γιώργο Περρή να δηλώνει έκπληκτος όταν του κοινοποιήθηκε η απόφαση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Περρής εξέφρασε την πραγματική του έκπληξη για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Κύπρου, δηλώνοντας πως φέτος δεν το περίμενε και η απόφαση του ΡΙΚ τον αιφνιδίασε, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες.

Ο καλλιτέχνης επεσήμανε το μεγάλο αίσθημα ευθύνης που αισθάνεται, καθώς θεωρεί ότι εκπροσωπώντας την Κύπρο, εκπροσωπεί ταυτόχρονα και την Ελλάδα. Αυτή η διπλή ευθύνη, όπως είπε, του προκαλεί φόβο και τρακ.

Δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του διαγωνισμού και συγκινημένος με τον ενωτικό χαρακτήρα της μουσικής. Αποκάλυψε ότι επιθυμία του είναι να ερμηνεύσει μια μπαλάντα, καθώς αυτό το είδος εκφράζει την καλλιτεχνική του αλήθεια.

Το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο θα επιλεγεί από το κοινό μέσω τηλεοπτικής εκπομπής, όπου ο κόσμος θα ψηφίσει μεταξύ τριών επιλογών. Η γλώσσα του τραγουδιού δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Ο ερμηνευτής ξεδίπλωσε τις πρώτες του σκέψεις για τον μουσικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί του χρόνου τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Περρής πλέον βρίσκονται στην αναζήτηση του κομματιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως ο τελικός κριτής θα είναι ο κόσμος που θα ψηφίσει μέσα από τρεις επιλογές.

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Γιώργος Περρής: «Όταν με πήραν, ήταν πραγματική η έκπληξη»

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης λίγες μίλησε στην εκπομπή «For You», αποκαλύπτοντας περισσότερα για τη συμμετοχή του στον μουσικό διαγωνισμό.

Ο Γιώργος Περρής είπε αρχικά: «Ακριβώς επειδή δεν έγινε πέρυσι, εγώ φέτος δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία και είπα ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Όταν με πήραν, ήταν πραγματική η έκπληξη μου».

Ο τραγουδιστής επεσήμανε πως το να εκπροσωπεί την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα ταυτόχρονα είναι κάτι που προκαλεί μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης: «Ο φόβος δεν φεύγει ποτέ. Ακόμη και στις συνεντεύξεις, εγώ έχω πολύ τρακ γιατί νιώθω την ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Η Eurovision είναι κάτι πολύ μεγάλο. Εκπροσωπείς μια χώρα. Εγώ βεβαίως εκπροσωπώ την Κύπρο, αλλά όπου και να πάω είμαι Έλληνας, άρα εκπροσωπώ και την Ελλάδα κι αυτό φέρνει φόβο».

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«Η γιορτή αυτή της μουσικής με συγκινεί»

Μάλιστα δεν παρέλειψε να εκφράσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του για τον μουσικό διαγωνισμό: «Το ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Eurovision, είμαι φαν και την παρακολουθώ. Θεωρώ ότι αφήνει χώρο, για κάθε είδος μουσικής. Η γιορτή αυτή της μουσικής με συγκινεί πάρα πολύ. Ενώνονται οι λαοί. Θέλω να εκπροσωπήσω την Κύπρο με μια μπαλάντα. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Το τραγούδι δεν έχει βρεθεί και ψάχνουμε διακαώς».

Τέλος ο Γιώργος Περρής αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματά του: «Θα γίνει μια εκπομπή στην Κύπρο, όπου θα τραγουδήσω τρία τραγούδια και ο κόσμος θα επιλέξει αυτό που θα πάει. Για την σκηνική παρουσία έχω κάποιες ιδέες. Είναι νωρίς όμως ακόμη. Δεν έχουμε το τραγούδι και είμαστε ανοιχτοί σε όλα, δεν έχουμε αποφασίσει την γλώσσα του τραγουδιού. Για μένα έχει σημασία η αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια δεν παρατηρώ τι λέει ο καθένας, γιατί έτσι και το κάνω, θα τρελαθώ. Έχω αποφασίσει να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου».

