Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027 - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Περρής θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στηEurovision 2027 που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε το πρωί της Τετάρτης από το ΡΙΚ και αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης. Όσον αφορά το κομμάτι που θα ερμηνεύσει, αυτό θα προκύψει από ξεχωριστή διαδικασία, κατά την οποία το κυπριακό κοινό θα επιλέξει ένα από τα τραγούδια που θα ερμηνεύει ο Γιώργος Περρής.

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Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που ανακοινώνει τον εκπρόσωπό της, ανοίγοντας τον κύκλο των συμμετοχών για τη Eurovision 2027.

Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής

Ο Γιώργος Περρής γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1983 στην Αθήνα από Έλληνα πατέρα και Ελληνογαλλίδα μητέρα.

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Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 4 ετών και σε νεαρή ηλικία άρχισε να εμφανίζεται σε σχολικές γιορτές και μουσικές σκηνές. Στα 18 του, τον ανακάλυψε ο Μίμης Πλέσσας, ο οποίος τον παίρνει μαζί του σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Λίγο αργότερα, συνεργάστηκε με τον Γιάννη Σπανό καθώς και με την Ελένη Βιτάλη και την Ελένη Δήμου.

Ο Γιώργος Περρής έχει διεθνή δισκογραφική και συναυλιακή παρουσία με εμφανίσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές παγκοσμίως. Μεταξύ άλλων, έχει εμφανιστεί στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα και το Place des Arts στο Μόντρεαλ. Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι Michel Legrand, Lara Fabian, Plácido Domingo, Tina Arena και Μάριος Φραγκούλης.

Επίσης, έχει επίσης παρουσιάσει δύο τηλεοπτικές συναυλίες στο αμερικανικό δίκτυο PBS, με τίτλους Live At Jazz At Lincoln Center και Live At The Acropolis, οι οποίες έφτασαν σε περισσότερους από 150 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τον Δεκέμβριο του 2021 επιλέχθηκε από την Ακαδημία Ηχογράφησης των Grammy για τη σειρά Global Spin, μέσα από την οποία παρουσιάζονται σημαντικοί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

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Πρόσφατα, ανέλαβε τον ρόλο του Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως της UNICEF, με έμφαση στην καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών.

Για την προσφορά του στις τέχνες και τον πολιτισμό, έχει τιμηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres), μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διακρίσεις της χώρας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη εμφάνισή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.