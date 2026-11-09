Γιώργος Πατούλης: «Ο πρόεδρος του σπιτιού είναι η σύζυγος», είπε σχολιάζοντας τη σχέση με τη Νάνσυ Κοιλού [βίντεο] - iefimerida.gr

Για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με τη Νάνσυ Κοιλού μίλησε ο Γιώργος Πατούλης, αποκαλύπτοντας ότι η γέννηση αναμένεται τον Φεβρουάριο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, αναμένουν το δεύτερο παιδί τους τον προσεχή Φεβρουάριο. Ο ίδιος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη νέα αυτή προσθήκη που θα μεγαλώσει την οικογένειά τους.

Η δημιουργία της νέας του οικογένειας αποτελεί μια αναπάντεχη εξέλιξη, καθώς, μετά το κλείσιμο του προηγούμενου κύκλου της ζωής του, δεν περίμενε ότι θα παντρευόταν ξανά και θα αποκτούσε παιδιά, αυξάνοντας την οικογένειά του.

Αναφερόμενος στον 1,5 έτους γιο του, Νικόλα, σημείωσε πως πολλοί θεωρούν ότι του μοιάζει, αν και ο ίδιος θα προτιμούσε να μοιάζει στη μητέρα του. Πάντως, παραδέχθηκε ότι ο μικρός έχει πάρει τα μάτια της.

Για την οργάνωση του σπιτιού, χαρακτήρισε με χιούμορ τη σύζυγό του ως «πρόεδρο». Διευκρίνισε ότι ο ίδιος συνεισφέρει ακολουθώντας τις οδηγίες της και πράττοντας όσα θεωρεί απαραίτητα για την οικογένεια.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε με χαρά στο νέο μέλος που αναμένουν με τη γυναίκα του, αλλά και στις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή του τα τελευταία χρόνια.

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«Καλώς να μας έρθει. Προφανώς η χαρά μας είναι μεγάλη. Τον Φεβρουάριο θα υπάρξει η γέννηση, πρώτα ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι είχα βγει από έναν κύκλο της ζωής μου ο οποίος είχε λήξει, και σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σήμερα όχι μόνο να έχουμε παντρευτεί, όχι μόνο να έχουμε έναν γιο, αλλά και να περιμένουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την οικογένειά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τον 1,5 έτους Νικόλα

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε και για τον γιο τους, Νικόλα, αποκαλύπτοντας σε ποιον θεωρεί ότι μοιάζει περισσότερο.

«Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε εμένα, αν και εγώ θα ήθελα να μοιάζει στη μητέρα του. Προφανώς κι αυτό με ικανοποιεί. Σίγουρα έχει πάρει τα μάτια της Αναστασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Ο πρόεδρος του σπιτιού πρέπει να είναι η σύζυγος»

Αναφερόμενος, τέλος, στην καθημερινότητα του ζευγαριού και στο αν βοηθά στις δουλειές του σπιτιού, απάντησε με χιούμορ:

«Ο πρόεδρος του σπιτιού θα πρέπει να είναι η σύζυγος και η μητέρα των παιδιών. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν αλλά μέσα από κάποιες εντολές τις οποίες εισπράττω και σε κάθε περίπτωση κι από αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνω έτσι κι αλλιώς».

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