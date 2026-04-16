Ο Γιώργος Πατούλης βαφτίζει τον γιο του -Αυτό είναι το προσκλητήριο, έτσι θα βαφτίσουν το παιδί - iefimerida.gr

Τα προσκλητήρια έχουν αρχίσει να αποστέλλονται και ο Γιώργος Πατούλης με τη σύζυγό του Νάνσυ Κοιλού προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάφτιση του μικρούλη τους.

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού απέκτησαν το γιο τους τον Φεβρουάριο του 2025 και οι δυο τους δηλώνουν τρισευτυχισμένοι με τον μικρούλη τους. Όπως αναγράφεται στο προσκλητήριο το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι. Σύμφωνα με την εκπομπή «Το πρωινό», μετά το μυστήριο θα ακολουθήσει δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο της Αναβύσσου, όπου θα παρευρεθούν οι οικογένειες και οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι του ζευγαριού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, στο προσκλητήριο αναγράφεται: «Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στη βάφτιση του γιου μας, την οποία θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαγονησίου».

Ο μικρός θα πάρει το όνομα Νικόλαος και όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Γιώργος Πατούλης σε ανάρτησή του τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι μια επιλογή με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια, καθώς πρόκειται για φόρο τιμής σε αγαπημένα τους πρόσωπα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιώργος Πατούλης: Δεν κρύβει τη συγκίνησή του

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γιώργος Πατούλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη νέα αυτή φάση της ζωής του, τονίζοντας πως η οικογένεια αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα σχόλια που αφορούν τη διαφορά ηλικίας με τη Νάνσυ Κοιλού, υπογραμμίζοντας πως εκείνο που έχει σημασία είναι η ουσία της σχέσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024 σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 ήρθε στη ζωή ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.