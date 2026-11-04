Γιώργος Πατούλης κατά Μαρίνας Σταυράκη: «Το τι λέει ο καθένας από την πολυθρόνα του δεν μας ενδιαφέρει» - iefimerida.gr

Για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αλλά και το αιχμηρό σχόλιο της πρώην συζύγου του μίλησε ο Γιώργος Πατούλης.



Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα και Πάλι» και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά την Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή το αιχμηρό σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη «πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη;».



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Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη στο σχόλιο της πρώην συζύγου του

Απαντώντας λοιπόν, στο σχόλιο της πρώην συζύγου του, ο Γιώργος Πατούλης είπε: «Το τι λέει ο καθένας από την πολυθρόνα του δεν μας ενδιαφέρει. Ας κάτσει στην πολυθρόνα του να κρίνει τους άλλους, αλλά μακάρι να μπορούσε και εκείνος να προσφέρει κάτι στην κοινωνία».



Στη συνέχεια, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε με χαρά στη δεύτερη εγκυμοσύνη της συζύγου του, Νάνσυς Κοιλού.

«Είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλη μας χαρά και πραγματικά αυτή η χαρά που νιώθουμε κάθε φορά όταν έρχεται ένα νέο μέλος της οικογένειας, δεν μπορεί να περιγραφεί. Αν δεν τη νιώσεις ο ίδιος, δεν μπορείς να την περιγράψεις σε κάποιον. Και γι’ αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η οικογένεια έχει άμεση σχέση και με τα παιδιά και όποιος μπορεί να φέρει στον κόσμο παιδιά, καλό είναι. Το μωρό θα έρθει από τον καινούργιο χρόνο. Θα σας πω μια άλλη φορά το φύλο», δήλωσε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής.

«Άθλια κατάσταση»: Το σχόλιο για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Τέλος, ο κ. Πατούλης σχολίασε την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τις καταγγελίες για οικονομική απάτη εις βάρος οικογενειών που αναζητούσαν βοήθεια για τα παιδιά τους.

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«Καταρχάς είναι τραγικό, με την έννοια ότι κάποιος θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του πιστεύοντας αυτό που ακούει και το πράττει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν όμως αυτός ο οποίος τελικά παίρνει τα χρήματα και τελικά τα κάνει για αλλότριους δικούς του ιδιοτελείς λόγους, νομίζω ότι είναι μια άθλια κατάσταση την οποία προφανώς καταδικάζουμε και θεωρούμε ότι κανείς δεν πρέπει να είναι ευκολόπιστος σε τίποτα», ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης.