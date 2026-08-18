Γιώργος Ντάβλας για Ζωή Λάσκαρη: «Ήμουν περήφανος που την επέτειο του γάμου της με τον Αλέξανδρο την ανέθεσε σε μένα» - iefimerida.gr

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει με ανάρτηση στα social media ο Γιώργος Ντάβλας, με αφορμή τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Με αφορμή τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, ο Γιώργος Ντάβλας ανακαλεί πρόσφατη συνομιλία του με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ο οποίος του επιβεβαίωσε την μεγάλη αγάπη που του έτρεφε η ηθοποιός.

Η σχέση τους ήταν αρμονική, καθώς, παρά τον έντονο χαρακτήρα της, η ηθοποιός δεν τον μάλωσε ποτέ. Αντιθέτως, οι στιγμές τους ήταν πάντα γεμάτες γέλιο και χαρά, κάτι που ο ίδιος εκτιμούσε ιδιαίτερα.

Μια από τις πιο ξεχωριστές επαγγελματικές και προσωπικές του αναμνήσεις είναι η διοργάνωση του πάρτι για την επέτειο του γάμου της, ένα γεγονός που θυμάται με υπερηφάνεια μαζί με τα ταξίδια και τα γλέντια τους.

Η βαθιά του αγάπη για εκείνη πηγάζει από την παιδική του ηλικία, καθώς οι ταινίες της στη Φίνος Φιλμ «γλύκαναν» τα χρόνια εκείνα. Δηλώνει πως δεν θα την ξεχάσει ποτέ, χαρακτηρίζοντάς την «Ζωή όλης της Ελλάδος».

Ο γνωστός μάνατζερ δημοσίων σχέσεων, θυμήθηκε για την αείμνηστη ηθοποιό τις όμορφες στιγμές πέρασαν, όπως την επέτειο του γάμου της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο με το πάρτι που είχε αναλάβει να διοργανώσει.

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Παράλληλα κάνοντας αναφορά στον γνωστό ποινικολόγο, θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει για τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία στα τόσα χρόνια γνωριμίας δεν τον είχε μαλώσει ποτέ.

Γιώργος Ντάβλας: «Γλύκανες την παιδική μου ηλικία»

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Ντάβλας ανέφερε για τη Ζωή Λάσκαρη: «9 χρόνια χωρίς την Ζωή Λάσκαρη που τόσο αγαπούσα. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος πριν 10 μέρες μου είπε η Ζωή σ’ αγαπούσε πολύ. Αλέξανδρε μου το ένιωθα γιατί ποτέ δεν με μάλωνε. Αν νευριάζεις η Ζωή ποια είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Για έναν παράξενο λόγο δεν μου είχε πει ούτε μια κουβέντα. Πάντα γελάγαμε πάντα περνούσαμε καλά. Ήμουν περήφανος που την επέτειο του γάμου της με τον Αλέξανδρο την ανέθεσε σε μένα. Τι λαμπρό πάρτι στο Ακρωτήρι εκείνη την εποχή. Τι ταξίδια! Τι γλέντια! Τι τραγούδια! Ζωή μου πότε δεν θα σε ξεχάσω γιατί μου γλύκανες την παιδική μου ηλικία με τις ταινίες σου στην Φίνος Φιλμ αλλά και μετά στο υπόλοιπο της ζωής σου. Αναμνήσεις μιας ζωής για την Ζωή όλης της Ελλάδος».

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