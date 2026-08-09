Γιώργος Ντάβλας: Υπό την προστασία του γαϊδουράκι που το ονόμασε... Γιώργο - iefimerida.gr



Ο γνωστός PR manager πλησίασε με υπομονή και αγάπη το φοβισμένο ζώο και δεσμεύθηκε να παρακολουθεί τις συνθήκες διαβίωσής του.

Μια διαφορετική πλευρά του έδειξε ο γνωστός PR manager, Γιώργος Ντάβλας, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρωταγωνιστής τους είναι ένα γαϊδουράκι, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις σχετικές αναρτήσεις, είχε υποστεί κακομεταχείριση και παρέμενε δεμένο. Το ζώο φαίνεται πλέον να κυκλοφορεί ελεύθερο, ενώ ο Γιώργος Ντάβλας δηλώνει ότι το έχει θέσει υπό την προστασία του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Γιώργος Ντάβλας, το

γαϊδουράκι, πλέον, τον αναγνωρίζει και όπως φαίνεται και στο βίντεο, ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του.

«Είναι υπό την προστασία μου»

Ο Γιώργος Ντάβλας ανέφερε στην ανάρτησή του ότι το γαϊδουράκι κυκλοφορεί πλέον ελεύθερο και ότι σκοπεύει να παρακολουθεί την κατάστασή του, ώστε να διαπιστώσει εάν θα δεθεί ξανά κατά τους χειμερινούς μήνες. «Είναι υπό την προστασία μου πια», ανέφερε, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ο ίδιος τη φροντίδα του ζώου, εφόσον ο ιδιοκτήτης του δεν επιθυμεί να το κρατήσει.

Το βίντεο αναδημοσίευσαν και χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι επιδοκίμασαν τις ενέργειες του κ. Ντάβλα, σχολιάζοντας: «Τέτοιους Γιώργους θέλουμε. Ελεύθερους και ωραίους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ότι είναι δεμένα μεταξύ τους μπροστινό και πίσω πόδι του γαϊδουριού, το οποίο, πλέον κυκλοφορεί χωρίς αυτόν τον περιορισμ ό.

Η κακομεταχείριση των ζώων εργασίας

Τα γαϊδούρια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως ζώα εργασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση να τους παρέχουν επαρκή τροφή και νερό, ασφαλές κατάλυμα, ξεκούραση και την αναγκαία κτηνιατρική φροντίδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρατεταμένη ακινητοποίηση, η εγκατάλειψη χωρίς νερό ή σκιά, η υπερβολική φόρτωση και κάθε μορφή βίαιης συμπεριφοράς συνιστούν κακομεταχείριση και δεν μπορούν να δικαιολογούνται ως «παραδοσιακές πρακτικές».