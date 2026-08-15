Στην Παναγία της Τήνου ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου - «Όπου κι αν βρισκόμαστε, θα την τιμάμε» - iefimerida.gr

Την Παναγία της Τήνου θέλησαν να προσκυνήσουν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου.



Το ζευγάρι, αφού πέρασε μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στο αγαπημένο τους νησί, την Πάρο, θέλησαν να προσκυνήσουν την Παναγία της Τήνου, μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε πριν από λίγους μήνες ο Γιώργος Μυλωνάκης.



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Γιώργος Μυλωνάκης: «Θα την τιμάμε όπου κι αν βρισκόμαστε»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μοιράστηκε λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή τους, συνοδεύοντάς τες με μια λιτή φράση: «Μεγάλη η Χάρη της σήμερα κι όπου κι αν βρισκόμαστε θα την τιμάμε!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού» για αρκετές ημέρες. Μετά το εξιτήριό του μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και στη συνέχεια σε αντίστοιχο κέντρο στην Ελλάδα, από όπου πήρε εξιτήριο στα μέσα Ιουνίου.