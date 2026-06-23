«Θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης - iefimerida.gr

Ένα βίντεο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκαλύψεων δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέροντας πως θα μιλήσει για όλα μέσα από το instagram.

Όπως ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής, δεν θα πρόκειται για κάποια συνέντευξη, αλλά για μια άμεση ενημέρωση από τον ίδιο για όλα αυτά για τα οποία δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα και που έχουν απασχολήσει τους προηγούμενους μήνες τη δημοσιότητα.

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Αυτό που προκάλεσε αίσθηση στην ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η κοινοποίηση της πρόθεσής του να αφηγηθεί τι έχει συμβεί χωρίς κανένα… φίλτρο στον λόγο του, ωστόσο δεν ανέφερε πότε θα το πράξει.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έτσι όπως είναι. Αφηγηματικά, σαν αφηγητής»

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram:

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. Έτσι όπως είναι. Αφηγηματικά, σαν αφηγητής. Άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο; Μόνο στο τσιγάρο».

Δείτε το βίντεο

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Ο τραυματισμός στις αρχές Ιουνίου

Αρχές Ιουνίου ο τραγουδιστής ανησύχησε τους ακολούθους του ποστάροντας εικόνα του με τραύματα και μελανιές στο πρόσωπο, λίγες μέρες πριν δώσει συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τότε, όπως ανέφερε ρεπορτάζ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, τραυματίστηκε μετά από πτώση.

«Επειδή μάθαμε τι ακριβώς έγινε, έπεσε κανονικά. Είναι αυτό που λέμε ''περπατάω και πέφτω''. Κάτι τέτοιο συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, είχε μια πτώση και χτύπησε, και το πιο περίεργο είναι ότι έχει ξανασυμβεί το τελευταίο διάστημα», είχε πει η Φωτεινή Πετρογιάννη.

