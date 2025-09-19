Γιώργος Μαζωνάκης: Η αντίδρασή του μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της αδελφής του περί ναρκωτικών - iefimerida.gr

Την αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από την κατάθεση της μικρότερης αδελφής του, Μαρίας, μετέφερε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, πηγές της οικογένειας του γνωστού τραγουδιστή μίλησαν στο Live News, υποστηρίζοντας ότι μοναδικό τους κίνητρο πίσω από τις κινήσεις τους είναι το καλό του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του Γιώργου Μαζωνάκη για σύστημα παρακολούθησης στο σπίτι του, ενώ χαρακτήρισαν «αλλοπρόσαλλη» τη συμπεριφορά του το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τη μικρότερη αδελφή του να φέρεται ότι κατέθεσε στις στις Αρχές ότι ο τραγουδιστής αμφισβήτησε ακόμα και τον συγγενικό δεσμό με τη μητέρα του και κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειας για εμπορία ναρκωτικών.

Σε ό,τι αφορά στην τελευταία συνάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους γονείς του, λίγες ημέρες πριν τον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, πηγές από την οικογένεια του τραγουδιστή υποστήριξαν ότι τα λόγια και η συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη τούς έκαναν να πιστέψουν πως αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και να ζητήσουν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Παράλληλα, η μικρότερη αδελφή του τραγουδιστή, κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Live News, φέρεται να έκανε λόγο στην κατάθεσή της για χρήση ουσιών από τον καλλιτέχνη, εκφράζοντας τον φόβο της ότι «μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα είπε ο δικηγόρος του μετά τη διαρροή της κατάθεσης της αδελφής του

Το πρωί της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» μεταφέροντας την αντίδραση του τραγουδιστή μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της μικρότερης αδελφής του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα αυτά τα πράγματα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Εμείς δεν θα μπούμε σε έναν διάλογο για αυτού του είδους τα θέματα», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Μιλώντας για τη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη ο ίδιος σημείωσε ότι: «Η μητέρα πήγε και έδωσε μία κατάθεση παρασυρόμενη από την κόρη της που το περιεχόμενό της είναι απόλυτα ψευδές. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση που μία μάνα θέλει να βοηθήσει το παιδί της, δεν είναι αρμόδιο το ψυχιατρείο. Δεν μπορεί το ψυχιατρείο να βοηθήσει ανθρώπους που είναι χρήστες ουσιών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν δεν έχεις φυσική επαφή με τον άνθρωπό σου πώς ξέρεις τι είναι; Σε συνάντηση μισή ώρας που ο Γιώργος τους έβγαλε από το σπίτι, είναι ικανό να καταλάβεις ότι δεν είναι καλά; Αυτά μηνύσαμε», πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης.