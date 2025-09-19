Εξιτήριο για τη μητέρα Μαζωνάκη από το νοσοκομείο -Ένταση ανάμεσα στην αδελφή του και δημοσιογράφους - iefimerida.gr

Εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, πήρε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ.

Όπως έγινε γνωστό προ ολίγων ημερών, η μητέρα του γνωστού τραγουδιστή νοσηλευόταν εδώ και περίπου μία εβδομάδα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε, με την ίδια να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Χτες, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με δημοσιογράφους να έχουν σπεύσει στο σημείο προκειμένου να εξασφαλίσουν τα σχετικά πλάνα, και να ζητήσουν κάποια δήλωσή της, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με τον γιο της.

Ωστόσο, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, ενοχλήθηκε με τους δημοσιογράφους, με την Ειρήνη Πεϊβάνη της εκπομπής Power Talk να κάνει λόγο για «απίστευτη επίθεση».

«Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε κατά πάνω μας, τραβολογούσε τα κινητά μας και φώναζε»

«Ήμασταν εκεί με απόλυτο σεβασμό, μήπως ήθελε κάποιος από την οικογένεια να κάνει κάποια δήλωση. Με λύπη μου σας μεταφέρω ότι η συμπεριφορά της οικογένειας ήταν πάρα πολύ επιθετική απέναντι και σε εμένα και στους υπόλοιπους συναδέλφους που βρεθήκαμε με απόλυτο σεβασμό στο σημείο», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος για όσα συνέβησαν έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ξέραμε ότι ήταν μια χειρουργημένη γυναίκα, σε καμία περίπτωση δεν θα πηγαίναμε κατά πάνω της να πάρουμε μια δήλωση που δεν επιθυμούσε. Εκείνη την ώρα δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση -και δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που σας λέω-, από την κ. Βάσω Μαζωνάκη. Ήρθε κατά πάνω μας, τραβολογούσε τα κινητά μας. Φώναζε “τι κάνετε, διαγράψτε αμέσως το υλικό”. Χωρίς να προλάβουμε να της εξηγήσουμε ότι είμαστε εδώ και δεν υπάρχει περίπτωση να δημοσιεύουμε κάτι που η ίδια δεν επιθυμεί», συνέχισε.

«Ήταν πολύ έντονο το περιστατικό. Ήταν ιδιαίτερα στενάχωρο, ήμασταν όλοι νεαρά παιδιά, νέοι δημοσιογράφοι. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάναμε κάτι που δεν επιθυμούσαν. Μέχρι και την κάμερα της εκπομπής μας η κ. Βάσω Μαζωνάκη την τραβολογούσε, ενώ ο εικονολήπτης μας ήταν τόσο ευγενικό παιδί. Ακούστηκε και η φράση “ντροπή σας”, νομίζω από τον πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη», πρόσθεσε η δημοσιογράφος της εκπομπής Power Talk.