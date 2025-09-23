Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο στο TikTok, τραγουδώντας το «Ανήκω σε μένα» -«Άλλο μοναξιά, άλλο μοναχικότητα» - iefimerida.gr

Σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του.

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει δημοσιεύσει αρκετά βίντεο τραγουδώντας στο σαλόνι του σπιτιού του, με τη συνοδεία μουσικών που βρίσκονται μαζί του. «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα, ακούγεται να λέει, λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι του «Ανήκω σε μένα».

Τα προηγούμενα μηνύματα του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από τραγούδια που ανέβασε στο TikTok

Στα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε με τους θαυμαστές του πράγματα που ήθελε να πει αναφορικά με την περιπέτεια που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Αρχικά, μέσα από το τραγούδι «Τρελός» είχε αναφερθεί στη νοσηλεία του Δρομοκαΐτειο. «Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία», είπε και εν συνεχεία ερμήνευσε το τραγούδι.

Λίγες ημέρες αργότερα, ανέβασε ένα νέο βίντεο στο ίδιο μοτίβο, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανάσα». «Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα», είπε πριν αρχίσει να τραγουδάει.