Γιώργος Ματαράγκας για το καρδιακό επεισόδιο: «Όλοι νόμιζαν ότι είχα πεθάνει, δεν το πίστευα» - iefimerida.gr

Διπλό ήταν το σοκ για τον Γιώργο Ματαράγκα το περασμένο καλοκαίρι, καθώς μετά το καρδιακό επεισόδιο, αναστατώθηκε ιδιαίτερα με τα όσα γράφτηκαν για εκείνον.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Ματαράγκας αναφέρθηκε στο καρδιακό επεισόδιο που υπέστη μετά από μια γενική πρόβα. Τα δημοσιεύματα και τα μηνύματα που ακολούθησαν τον έκαναν να πιστέψει, προς στιγμήν, ότι ο κόσμος θεωρούσε πως είχε πεθάνει.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, η πίστη του στον Θεό αποδείχθηκε καθοριστική. Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως αισθανόταν συνεχώς τη θεϊκή παρουσία και βοήθεια δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία της υγείας του.

Ο ηθοποιός μίλησε για την προσωπική του ζωή και τους τρεις γάμους του. Ο πρώτος γάμος του ήταν με τη συνάδελφό του Νένα, την οποία ερωτεύτηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς «Λάμψη».

Από τον τρίτο του γάμο απέκτησε τον γιο του, Χάρη, που είναι σήμερα 22 ετών και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του. Ο γιος του σπουδάζει μάρκετινγκ και επικοινωνία και τον χαρακτηρίζει ως ένα καταπληκτικό παιδί.

Ήταν στα μέσα Ιουλίου όταν ο ηθοποιός έπρεπε να νοσηλευτεί στη μονάδα εμφραγμάτων του νοσοκομείου «Ελπίς», μια περιπέτεια που πλέον ξεπέρασε καθώς όλα πήγαν καλά.

Ωστόσο αυτό που τον τάραξε πολύ ήταν μηνύματα που διάβασε και όσα είχαν βγει στη δημοσιότητα, που θεωρούσε κανείς ότι έχει φύγει από τη ζωή.

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Το καρδιακό επεισόδιο και τα μηνύματα

Όπως ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Ματαράγκας στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Ανησύχησε ο κόσμος πραγματικά και αλλά δόξα τω Θεώ πέρασε. Πήγαν όλα καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε λίγο στη ζωή μας ότι πρέπει να χαλαρώνουμε. Αναγκαστικά αλλάζεις στάση ζωής. Δεν είμαστε ακόμα νέα παιδιά. Το έπαθα μετά τη γενική πρόβα. Μετά όταν διάβασα τα μηνύματα και όσα είχαν βγει, νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Τρελάθηκα δηλαδή. Λέω δεν είναι δυνατόν. Όλοι νόμιζαν ότι είχα πεθάνει. Δεν το πίστευα».

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Μιλώντας για την πίστη του στον Θεό εκμυστηρεύτηκε πως αποδείχτηκε πολύ σημαντική εκείνη τη δύσκολη περίοδο: «Πιστεύω στο Θεό και τώρα με βοήθησε, ειδικά τώρα που έπαθα αυτή την ιστορία. Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια».

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«Ερωτευτήκαμε στα γυρίσματα της Λάμψης»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιώργος Ματαράγκας μίλησε για τους τρεις γάμους του: «Έτυχε. Έτσι έρχεται η ζωή. Με τη Νένα ήταν ο πρώτος γάμος ερωτευτήκαμε στα γυρίσματα της Λάμψης. Είχα και ένα δεύτερο γάμο, ο οποίος και αυτός κάποια στιγμή δεν πήγαινε καλά και με τον τρίτο γάμο έκανα και το παιδί μου, τον Χάρη, που είναι η ζωή μου όλη. Είναι 22 ετών. Κάνει μάρκετινγκ και επικοινωνία. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλός. Το βασικότερο απ’ όλα είναι καταπληκτικό παιδί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα και όλα τα άλλα έρχονται».

