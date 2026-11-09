Ο Γιώργος Λιβάνης για τον γιο του: «Είναι 2 ετών και ήδη του έχω πάρει βιολί -Ξέρει τα τραγούδια τα δικά μου και της μαμάς του» - iefimerida.gr

Για την αδυναμία που έχει στον δίχρονο γιο του μίλησε ο Γιώργος Λιβάνης, καθώς και στην πεποίθησή του, πως ήδη το παιδί διαθέτει τεράστιο μουσικό ταλέντο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Λιβάνης δηλώνει πεπεισμένος για το τεράστιο μουσικό ταλέντο του δίχρονου γιου του. Έχοντας ήδη προμηθευτεί πιάνο και βιολί, τονίζει πως το παιδί γνωρίζει απ' έξω όλα τα τραγούδια των γονιών του.

Ο τραγουδιστής περιγράφει το σοκ που υπέστη μαθαίνοντας τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε ραντεβού την ίδια μέρα. Ένας φίλος του μετέφερε την είδηση ενώ ο ίδιος βρισκόταν με τον γιο του.

Υπογραμμίζει την οικειότητα που δημιουργούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους συνεργάτες του, αφήνοντάς τους ελεύθερους να δημιουργήσουν. Δηλώνει πως δεν γνωρίζει κανέναν που να έχει πει κάτι αρνητικό για εκείνον.

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη απέκτησαν τον γιο τους τον Σεπτέμβριο του 2024 και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2025. Τον Νοέμβριο του 2026 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, θέτοντας ως προτεραιότητα το παιδί τους.

Παράλληλα ο τραγουδιστής περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το αρχικό σοκ που υπέστη.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν προγραμματίσει συνάντηση την ίδια ημέρα και φωτογράφιση την επομένη, ενόψει της συνεργασίας τους τον φετινό χειμώνα.

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Γιώργος Λιβάνης: «Λέει φράσεις τις οποίες δεν τις λέω ούτε εγώ»

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Stage Stories», ο Γιώργος Λιβάνης αναφερόμενος στον γιο του, δήλωσε: «Δεν έχω υπάρξει πιο ερωτευμένος από ποτέ, από όσο με τον γιο μου. Είναι ένα παιδί που μπορούμε να μιλάμε κανονικά και να συνεννοούμαστε. Λέει φράσεις τις οποίες δεν τις λέω ούτε εγώ», είπε με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Το Πρωινό».

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Συνεχίζοντας ο τραγουδιστής τόνισε πως έχει διακρίνει ένα μουσικό ταλέντο στον δύο ετών γιο του και γι' αυτόν τον λόγο, του έχει ήδη αγοράσει μουσικά όργανα: «Δεν έχει καταλάβει τι δουλειά κάνω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ όμως, είναι ότι το παιδί έχει τεράστιο ταλέντο στη μουσική. Είναι 2 ετών και ήδη του έχω πάρει βιολί, του έχω πάει πιάνο, του τα έχω πάρει όλα. Ξέρει όλα τα τραγούδια και τα δικά μου και της μαμάς του απ’ έξω. Ο γιος μου έχει πάρει τη φινέτσα μου, από εκεί και πέρα είναι ίδιος η μαμά του».

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«Δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να μου πει κάτι κακό για τον Γιώργο»

Κάνοντας αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, θυμήθηκε μεταξύ άλλων τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο λαοφιλής καλλιτέχνης: «Την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος είχαμε ραντεβού το απόγευμα και μια μέρα μετά είχαμε τη φωτογράφιση. Την ημέρα που είχαμε το ραντεβού, ήμουν με τον μικρό μου και με παίρνει ένας κολλητός μας φίλος και μου λέει “Ρε συ Γιώργο, πέθανε ο Μαζωνάκης”. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου σταματάω δεξιά και ξέρεις εκεί συνειδητοποιώ τι γίνεται».

Ο τραγουδιστής υπογράμμισε το αίσθημα οικειότητας που δημιουργούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους συνεργάτες του, χωρίς να τους επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν: «Δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να μου πει κάτι κακό για τον Γιώργο. Κάθε βράδυ ήμουν μαζί του στο καμαρίνι. Ο Γιώργος δεν ήταν αυτός που θα σου πει “Ξέρεις, κάνε αυτό ή κάνε το άλλο”. Ένιωθες μια οικειότητα, σε άφηνε ελεύθερο να κάνεις αυτό που θέλεις».

Ο γάμος και το διαζύγιο

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη συμπορεύτηκαν στη ζωή αλλά και τη μουσική. Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο τους, Γεράσιμο, τον Σεπτέμβριο του 2024. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια διπλή τελετή μαζί με τη βάφτιση του μικρού.

Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, τον Νοέμβριο του 2026, ανακοίνωσαν ξαφνικά τον χωρισμό τους μέσω κοινού δελτίου τύπου, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το παιδί τους.

