Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά για προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου - iefimerida.gr

Στο αγαπημένο νησί του αγαπημένου της Γιώργου Λιάγκα, την Τήνο, βρίσκεται για Πάσχα η Mαρία Αντωνά και οι αναρτήσεις της στα social media το αποκάλυψαν.

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά πετάχτηκαν μέχρι το κυκλαδίτικο νησί, όπου ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος διατηρεί εξοχικό, για να περάσουν εκεί τις διακοπές του Πάσχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε, ο παρουσιαστής μέσα από την εκπομπή του είχε ενημερώσει ότι αυτές τις μέρες θα βρίσκεται στην Τήνο. «Καλημέρα, εγώ αύριο -Μεγάλη Πέμπτη- θα είμαι εκεί», είχε ενημερώσει τους τηλεθεατές του «Πρωινού» στη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με τον αρχιερατικό επίτροπο της Μονής της Μεγαλόχαρης.



Με θρησκευτική ευλάβεια και κλίμα κατάνυξης

Όπως ήταν φυσικό, από τα πρώτα πράγματα που έκαναν και λόγω Μεγάλης Εβδομάδας, ήταν να επισκεφθούν τη Μονή της Μεγαλόχαρης, όπου άναψαν ένα κεράκι και προσκύνησαν τις μοναδικές εικόνες της.







ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Μαρία Αντωνά έκαναν αναρτήσεις από την απόδρασή τους, με τον παρουσιαστή να δημοσιεύει μια φωτογραφία του λίγο πριν ανέβει στο καράβι για το νησί και τη ραδιοφωνική παραγωγό σύντροφό του να ανεβάζει στιγμιότυπα από το προσκύνημά τους στην Παναγία της Τήνου. «Νιώθω τεράστια ευλογία που ήρθα και πάλι στα σκαλιά σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Αντωνά.







ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Λιάγκας και Αντωνά δεν κρύβουν τον έρωτά τους

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2024 και εδώ και πολύ καιρό δεν κρύβουν τον έρωτά τους, αφού οι δημόσιες εμφανίσεις τους διαδέχονται η μία την άλλη. Από την άλλη, πολύ συχνά δημοσιεύουν στιγμιότυπα από τις αποδράσεις τους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους.

Μάλιστα, η Μαρία Αντωνά δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της: «Το ξέρει όλος ο κόσμος, δεν το κρύβουμε. Το καταλαβαίνουμε το θέμα ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας βγάλουν μια φωτογραφία και ένα βίντεο. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε. Πάντα με διακριτικότητα. Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της, πάντα έκανα δουλειές στο σπίτι. Ανέκαθεν έτσι ήμουν. Ακόμα κι όταν ζούσε η μαμά μου».