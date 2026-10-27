Γιώργος Λιάγκας για Ζήνα Κουτσελίνη: «Αν θέλει να χτυπήσει εμένα, ας χτυπήσει εμένα - Είναι άδικο για τη Μαρία Αντωνά» - iefimerida.gr

Τη δική του απάντηση στη Ζήνα Κουτσελίνη, μετά το σχόλιό της για τη Μαρία Αντωνά και τη μίνι φούστα, έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε την αρχική του επιφύλαξη να σχολιάσει την επίθεση στη Μαρία Αντωνά, καθώς δεν επιθυμεί να αναμειγνύει την προσωπική του ζωή, και συγκεκριμένα τη σχέση του, με τα επαγγελματικά του ζητήματα.

Άλλαξε γνώμη όταν η Ζήνα Κουτσελίνη, αντί να ανακαλέσει, υπερασπίστηκε τα σχόλιά της στην έναρξη της εκπομπής της, δηλώνοντας πως δεν αλλάζει γνώμη, κάτι που ο παρουσιαστής θεώρησε ως έλλειψη ευθιξίας.

Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι η σύντροφός του δέχεται άδικη επίθεση και «πληρώνει» την κατάσταση εξαιτίας της σχέσης τους, καλώντας την Κουτσελίνη να στοχοποιήσει ευθέως τον ίδιο αν το επιθυμεί.

Διευκρίνισε, επίσης, κατηγορηματικά ότι δεν μεσολάβησε ποτέ για την επαγγελματική πορεία της Μαρίας Αντωνά, ούτε για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 στο παρελθόν ούτε για την τωρινή της στο Mega.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι αρχικά δεν ήθελε να ασχοληθεί με το θέμα, ωστόσο άλλαξε γνώμη μετά τη σημερινή τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία υπερασπίστηκε την άποψή της.

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Αρχικά, η Ζήνα Κουτσελίνη, σχολιάζοντας τη νέα εκπομπή «Mega Non Stop», στην οποία συμμετέχει η Μαρία Αντωνά, αναφέρθηκε αρχικά στο περιορισμένο μέγεθος του πλατό, λέγοντας ότι οι παρουσιαστές δεν χωρούν και σπρώχνονται μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν τηλεοπτικό πλάνο. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τη φράση «Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση», προκαλώντας την αντίδραση της Μαρίας Αντωνά, η οποία απάντησε μέσω Instagram, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε η επαγγελματική της παρουσία.



Γιώργος Λιάγκας: «Δεν θέλω να μπλέκω τα προσωπικά μου με τα επαγγελματικά μου»



«Θέλω να σας πω κάτι, το σκέφτηκα πάρα πολύ από χθες γιατί δεν θέλω να μπλέκω καθόλου τα προσωπικά μου με τα επαγγελματικά μου. Σκέφτηκα αν πρέπει να μπλέξουμε το θέμα της κυρίας Κουτσελίνη που επιτέθηκε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο στη Μαρία Αντωνά», ανέφερε αρχικά.

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«Είναι ένα θέμα που όλες οι εκπομπές σήμερα ασχολούνται με αυτό. Η Μαρία είναι η σύντροφός μου εδώ και δυόμισι χρόνια και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι δεν πρέπει να το παίξω. Χθες πέρασα τη μέρα με τη Μαρία και έζησα όλο αυτό που πέρασε με την απρεπή επίθεση που της έκανε χθες η κυρία Κουτσελίνη. Σήμερα το πρωί ήρθα με τη λογική ότι δεν θα ασχοληθώ με το θέμα. Είχα επιλέξει μέχρι και σήμερα το πρωί να μην το παίξουμε το θέμα, μου άλλαξε γνώμη το γεγονός ότι ξεκινώντας την εκπομπή της η Ζήνα Κουτσελίνη δεν είχε την ευθιξία να πει ότι έκανε ένα λάθος, παρά είπε ότι όπως ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, έτσι κι εγώ τη λέω και δεν την αλλάζω», πρόσθεσε.



«Η Μαρία πληρώνει εξαιτίας μου όλη αυτή την ιστορία»



Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μεσολαβήσει για την επαγγελματική πορεία της Μαρίας Αντωνά, υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του δέχεται άδικα επιθέσεις εξαιτίας της σχέσης τους.

«Αν θέλει η κυρία Κουτσελίνη να χτυπήσει εμένα, ας χτυπήσει εμένα. Είναι άδικο για τη Μαρία. Δεν μεσολάβησα ποτέ να την πάρουν πέρυσι στον ΑΝΤ1, ούτε φέτος στο Mega. Πραγματικά πληρώνει εξαιτίας μου όλη αυτή την ιστορία. Είναι άδικο και ειδικά αν το κάνει γυναίκα προς γυναίκα», κατέληξε.