Γιώργος Λιάγκας: Με αυτή την εξομολόγηση βούρκωσε on air -«Με έχει συγκινήσει, με έχει σκίσει» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του στον αέρα του «Πρωινού», ακούγοντας τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να μιλά για τη ζωή του και την προσφορά του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης αποκαλύπτει ότι στηρίζει οικονομικά την οικογένειά του από το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στα δεκαοχτώ του, καθώς προέρχεται από φτωχή οικογένεια με χαμηλούς μισθούς, εξηγώντας την έμφυτη ανάγκη του να προσφέρει.

Τα λόγια του αθλητή προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος βούρκωσε στον αέρα και αδυνατούσε να συνεχίσει, ζητώντας από τη συνεργάτιδά του να πάρει τον λόγο και χαρακτηρίζοντας τον καλεσμένο του «πρότυπο».

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δηλώνει ότι δεν θα κρίνει τους εμπλεκόμενους, αφήνοντας την ευθύνη στη Δικαιοσύνη και εκφράζοντας την ευχή να μετανιώσουν για τις πράξεις τους.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον Γιώργο Λιάγκα να αποχαιρετά εμφανώς συγκινημένος τον ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως ήταν τιμή του που τον γνώρισε και ευχόμενος «όλο το φως της ζωής πάνω σου».

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, μετά τη συγκινητική ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ, όπου αναφέρθηκε στη στήριξη που είχε προσφέρει στον μικρό Όθωνα-Δημήτρη, ο οποίος έδινε μάχη για τη ζωή του, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

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Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης είχε προσφέρει χρήματα στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για την ενίσχυση του παιδιού, ενώ, μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, εξήγησε ότι από νεαρή ηλικία αισθανόταν την ανάγκη να βοηθά τους άλλους.

Τάσος Χατζηγιοβάνης: «Από τα δεκαοχτώ μου ξεκίνησα να βοηθάω την οικογένειά μου»

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια και στις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς του, ο ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι άρχισε να στηρίζει τους δικούς του ανθρώπους από το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

«Η φιλανθρωπία είναι στον άνθρωπο. Έτσι είναι η ψυχή μου από μικρός. Πάντα δίνω. Απ’ το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο στηρίζω την οικογένειά μου συνέχεια. Το λέω αυτό γιατί ξεκίνησα από τα δεκαοχτώ μου να αμείβομαι. Οπότε από τα δεκαοχτώ μου ξεκίνησα να βοηθάω την οικογένειά μου, γιατί είμαι από μια φτωχή οικογένεια με μισθούς των εξακοσίων και επτακοσίων ευρώ», εξομολογήθηκε.

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Η συγκίνηση του Γιώργου Λιάγκα στον αέρα

Ακούγοντας τα λόγια του, ο Γιώργος Λιάγκας βούρκωσε και δυσκολεύτηκε να συνεχίσει τη συζήτηση για τον ρόλο των αθλητών ως προτύπων, ζητώντας από τη συνεργάτιδά του, Φωτεινή Πετρογιάννη, να πάρει τον λόγο.

«Έλα, Φωτεινή, πες κάτι… Με έχει συγκινήσει, με έχει σκίσει» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας λίγο αργότερα: «Είναι πρότυπο για όλους».

Όταν ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ρωτήθηκε για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην υπόθεση του μικρού Όθωνα-Δημήτρη, ξεκαθάρισε ότι αφήνει την κρίση στη Δικαιοσύνη.

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«Δεν είμαι ειδικός να τους κρίνω εγώ. Δεν θέλω να τους κρίνω εγώ. Θα τους κρίνει η Δικαιοσύνη. Εγώ εύχομαι να μετανιώσουν γι' αυτό που έκαναν κάποια στιγμή. Θα κριθούν από τον Θεό. Να ζητήσουν συγγνώμη από όλο τον κόσμο», απάντησε.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρέτησε εμφανώς συγκινημένος τον καλεσμένο του, λέγοντας: «Ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε έστω τηλεοπτικά. Να είσαι καλά, όλο το φως της ζωής πάνω σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά».

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