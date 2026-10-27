Γιώργος Χρυσοστόμου για τις υπαρξιακές του ανησυχίες: «Με έπιασε ένα ''για ποιον λόγο να υπάρχω;'' -Δεν θες να σηκωθείς από το κρεβάτι» - iefimerida.gr

Για τις παρεξηγήσεις γύρω από τον χαρακτήρα του, τις συμπεριφορές που έχει προσπαθήσει να αλλάξει και τις υπαρξιακές του ανησυχίες μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Χρυσοστόμου παραδέχτηκε πως η έντονη εικόνα που εξέπεμπε στο παρελθόν οφειλόταν συχνά στην υπερβολική συστολή του. Αποκάλυψε ότι είχε ακούσει αρνητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «red flag», για τη συμπεριφορά του, η οποία επηρεαζόταν και από τους ρόλους του.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσπάθειά του να διαχειριστεί την αφοπλιστική ειλικρίνειά του και τον άκομψο τρόπο με τον οποίο έθετε όρια. Παραδέχτηκε ότι παλαιότερα έπαιρνε τα πάντα προσωπικά, ερμηνεύοντας διαστρεβλωμένα ακόμη και μια απλή «καλημέρα».

Ερωτηθείς τι θα άλλαζε, ομολόγησε ότι θα είχε πάρει διαφορετικές αποφάσεις στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Παράλληλα, αναγνώρισε την έπαρση που τον χαρακτήριζε σε νεότερη ηλικία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να την είχε αντιμετωπίσει νωρίτερα.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξομολογήθηκε μια πρόσφατη περίοδο έντονων υπαρξιακών αναζητήσεων, όπου αναρωτιόταν για το νόημα της ύπαρξης. Αυτή η κατάσταση, όπως είπε, τον επηρέασε και σωματικά, προκαλώντας του απροθυμία να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου και παραχώρησε μια προσωπική συνέντευξη, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν οι άλλοι στο παρελθόν, αλλά και στις αλλαγές που έχει επιχειρήσει στη συμπεριφορά και τη στάση του απέναντι στη ζωή.

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Μάλιστα, αποκάλυψε πως κατά καιρούς έχει ακούσει ιδιαίτερα αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τον εαυτό του, ενώ δεν δίστασε να αναγνωρίσει δικά του λάθη και να μιλήσει για μια πρόσφατη περίοδο έντονου προβληματισμού σχετικά με το νόημα της καθημερινότητας.

Γιώργος Χρυσοστόμου: «Red flag, όλα αυτά τα έχω ακούσει»

Ανατρέχοντας σε προηγούμενες περιόδους της ζωής του, ο Γιώργος Χρυσοστόμου παραδέχτηκε ότι η εικόνα που εξέπεμπε προς τα έξω δεν ανταποκρινόταν πάντοτε σε αυτό που πραγματικά αισθανόταν.

Όπως εξήγησε, πίσω από μια συμπεριφορά που μπορούσε να εκληφθεί ως έντονη ή απότομη κρυβόταν συχνά η συστολή του, αλλά και η ανησυχία του μήπως βρεθεί σε μια άβολη κατάσταση. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ορισμένες φορές ενδεχομένως μετέφερε στην προσωπική του ζωή στοιχεία από τους χαρακτήρες που υποδυόταν επαγγελματικά.

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«Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι από υπερβολική συστολή ή φόβο μην ντραπώ, κάτι το οποίο είναι από πολύ πολύ πιο παλιά, έβγαινε ίσως μια περσόνα λίγο πιο έντονη. Συν τοις άλλοις, πολλές φορές κουβαλούσα και ίσως και την περσόνα που έπαιζα στην τηλεόραση ή στο θέατρο εκείνη την εποχή», ανέφερε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε τότε να μάθει εάν είχε φτάσει στα αυτιά του η αρνητική εντύπωση που ενδεχομένως σχημάτιζαν κάποιοι για τον χαρακτήρα του.

Η απάντηση του ηθοποιού ήταν άμεση, καθώς αποκάλυψε ότι είχε ακούσει ακόμη και χαρακτηρισμούς που τον παρουσίαζαν ως άνθρωπο τον οποίο θα έπρεπε κανείς να αποφεύγει.

«Καλά, εννοείται. Φυσικά. Ου μπλέξεις. Ου μπλέξεις. Red flag. Όλα αυτά τα έχω ακούσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η απότομη συμπεριφορά και η τάση να παίρνει τα πάντα προσωπικά

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε σε πτυχές της προσωπικότητάς του τις οποίες έχει προσπαθήσει να διαχειριστεί διαφορετικά με το πέρασμα των χρόνων.

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Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε την ευθύτητά του, που δεν ήταν πάντοτε εύκολα αποδεκτή από τους γύρω του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έθετε τα προσωπικά του όρια.

«Το απρόβλεπτος ίσως είναι μία, ξέρω 'γω, δεν ξέρω. Το αφοπλιστικά ειλικρινής επίσης είναι κάτι το οποίο πολύς κόσμος δεν το διαχειρίζεται. Ή το ότι οριοθετούσα μάλλον με πιο άκομψο τρόπο από ό,τι οριοθετώ τώρα κάποια πράγματα», εξήγησε.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη πως παλαιότερα είχε την τάση να εκλαμβάνει ακόμη και ασήμαντες καθημερινές αλληλεπιδράσεις ως κάτι που στρεφόταν εναντίον του.

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Για να περιγράψει αυτή τη συμπεριφορά, χρησιμοποίησε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέροντας πως μπορούσε να προβληματιστεί ακόμη και από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος του έλεγε καλημέρα.

«Το ότι τα έπαιρνα λίγο όλα προσωπικά. Ότι όλα λίγο συμβαίνουν… Δηλαδή, έλεγε ο άλλος καλημέρα και έλεγα εγώ ''Τι εννοείς καλημέρα;''. Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο μου απευθύνεσαι έτσι», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησε ότι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά των άλλων δεν αντανακλά απαραίτητα τις πραγματικές τους προθέσεις.

«Γιατί καμιά φορά και ακούς και βλέπει η κάμερά σου τα πράγματα τελείως διαστρεβλωμένα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ή μπορεί να νομίζεις ότι έχει κακή πρόθεση ο άλλος, ενώ δεν έχει στ' αλήθεια», πρόσθεσε.

Τι θα άλλαζε αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε εάν υπάρχουν επιλογές που θα αναθεωρούσε, σε περίπτωση που είχε την ευκαιρία να επιστρέψει σε μικρότερη ηλικία.

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Ο Γιώργος Χρυσοστόμου στάθηκε κυρίως στις προσωπικές του σχέσεις, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες αποφάσεις θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί διαφορετικά.

«Σε κάτι διαπροσωπικές σχέσεις θα είχα πάρει κάποιες άλλες αποφάσεις», παραδέχτηκε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έπαρση που, όπως ο ίδιος εκτίμησε, τον χαρακτήριζε σε μικρότερη ηλικία, σημειώνοντας ότι θα ήθελε να είχε συνειδητοποιήσει νωρίτερα την ανάγκη να περιορίσει αυτή τη συμπεριφορά.

«Ε, λίγο την έπαρση. Εννοώ, θα μου έδινα τα χαστούκια λίγο πιο νωρίς», σχολίασε με αυτοκριτική διάθεση.

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«Με έπιασε ένα ''για ποιον λόγο να υπάρχω;''» - Οι υπαρξιακές σκέψεις

Ιδιαίτερα προσωπική ήταν και η αναφορά του ηθοποιού σε μια πρόσφατη περίοδο κατά την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονα υπαρξιακά ερωτήματα.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξήγησε ότι η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί βασική του επιδίωξη. Θέλει, όπως είπε, να προχωρά μπροστά τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ηθοποιός, θεωρώντας ότι οι διαφορετικές πλευρές της ζωής του είναι αλληλένδετες.

Ωστόσο, αποκάλυψε πως πρόσφατα άρχισε να αναρωτιέται ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της προσπάθειας και της καθημερινής δραστηριότητάς του, περιγράφοντας μια κατάσταση που επηρέασε ακόμη και τη σωματική του διάθεση.

«Εγώ θέλω να εξελίσσομαι και σαν άντρας και σαν άνθρωπος, εννοώ σαν πνευματικότητα και σαν ηθοποιός και όλα αυτά λίγο το ένα μπορεί να βοηθήσουν το άλλο, γιατί δεν έχει κάποιο άλλο νόημα. Εμένα αυτές τις μέρες με έπιασε ένα ''για ποιον λόγο να υπάρχω;''. Με έπιασε ένα τέτοιο. Λέω τώρα γιατί; Λέω γιατί να πάω; Γιατί να πάω; Στη δουλειά θα πάω. Δεν είναι ότι δε θα πάω, αλλά λέω τώρα γιατί να προσπαθήσω να… Με έπιασε ένα τέτοιο έντονο, το οποίο σε ρίχνει και σωματικά στο κρεβάτι. Δε θες να σηκωθείς το πρωί ή δε θες να σηκωθείς το απόγευμα. Και μετά κάπως λέω οκ, πάμε. Γιατί έτσι είναι η πιο επιστημονική απάντηση που έχω πάρει», εξομολογήθηκε.

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Παρά τις στιγμές αμφισβήτησης που περιέγραψε, ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τον ίδιο η συνεχής εξέλιξη, αναγνωρίζοντας ότι η αυτογνωσία και η αλλαγή δεν αποτελούν μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη.