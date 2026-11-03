Γιώργος Χρανιώτης για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Πλήρωσα περίπου 400 ευρώ για τη θεραπεία και τα σκευάσματα -Το μετάνιωσα σε δύο μέρες» - iefimerida.gr

Για την προσωπική του εμπειρία από το πολυσυζητημένο ιατρείο της οδού Καρνεάδου μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης, αποκαλύπτοντας ότι ξόδεψε περίπου 400 ευρώ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης, αφού πλήρωσε για την επίσκεψή του στο ιατρείο, κατευθύνθηκε σε φαρμακείο στην απέναντι πλευρά του δρόμου, προκειμένου να προμηθευτεί τα προτεινόμενα βάμματα, ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε.

Μέσα σε μόλις μία με δύο ημέρες από την επίσκεψή του, ο ηθοποιός μετάνιωσε για την απόφασή του, καθώς άρχισε να αντιλαμβάνεται ενστικτωδώς ότι η όλη διαδικασία και τα σκευάσματα δεν ήταν σωστά.

Λίγο καιρό αργότερα, ο ηθοποιός δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από το ιατρείο, κατά την οποία ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να μην συνεχίσει τη θεραπεία, καθώς το κόστος ήταν απαγορευτικό για τον προϋπολογισμό του.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το συνολικό κόστος της αρχικής θεραπείας, μαζί με τα «παράλογα» φαρμακευτικά σκευάσματα, ανήλθε περίπου στα 400 ευρώ, ποσό το οποίο ήταν εκτός του προϋπολογισμού του και οδήγησε στη διακοπή.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, περιέγραψε την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και την αγορά σκευασμάτων από φαρμακείο που βρισκόταν απέναντι. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε μόλις μία με δύο ημέρες για να μετανιώσει την απόφασή του, καθώς άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

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Γιώργος Χρανιώτης: «Το μετάνιωσα σε μία-δύο μέρες»

Ο Γιώργος Χρανιώτης εξήγησε ότι, αφού πλήρωσε για την επίσκεψή του στο ιατρείο, κατευθύνθηκε σε φαρμακείο στην απέναντι πλευρά του δρόμου, προκειμένου να προμηθευτεί τα βάμματα που του είχαν προταθεί.

«Ξέρω ότι ενστικτωδώς με το που έφτασα στο ιατρείο και πλήρωσα την επίσκεψή μου και μετά δυστυχώς για εμένα, για την έλλειψη ευφυΐας μου, πήγα απέναντι στο φαρμακείο στην κυρία αυτή για να προμηθευτώ αυτά τα βάμματα. Το μετάνιωσα σε μια-δυο μέρες γιατί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το κόστος της θεραπείας και η απόφασή του να μην συνεχίσει

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα, κατά το οποίο ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμούσε να συνεχίσει, καθώς το οικονομικό κόστος ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που μπορούσε να διαθέσει.

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«Απάντησα σε κάποιο τηλεφώνημα που με πήραν και είπα ότι δεν με ενδιαφέρει, ότι είναι εκτός μπάτζετ μου, ούτως ή άλλως ήταν εκτός μπάτζετ μου. Η θεραπεία νομίζω μαζί με τα φαρμακευτικά αυτά παράλογα σκευάσματα πρέπει να μου στοίχισε γύρω στα 400 ευρώ», ανέφερε.

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