Γιώργος Γιαννόπουλος: «Τον πάω πολύ τον Μητσοτάκη -Είμαι περήφανος που έχω έναν τέτοιο πρωθυπουργό» [βίντεο]

Παρότι ξεκαθαρίζει πως δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική, ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε με θερμά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το έργο του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος εξέφρασε την εκτίμησή του στον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον ευφυή, μετριοπαθή και ισορροπημένο. Δήλωσε περήφανος, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι τυχερή που έχει έναν φιλελεύθερο ηγέτη και όχι απλώς έναν δεξιό πολιτικό.

Αναλύοντας το πολιτικό σκηνικό, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν διακρίνει κάποια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απουσία αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης είναι μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη και δεν αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, στάθηκε στις κινήσεις της κυβέρνησης για το casus belli και την επέκταση των χωρικών υδάτων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι στις επόμενες εκλογές η συμμετοχή των πολιτών θα είναι αυξημένη.

Παρά την ενασχόλησή του με την πολιτική επικαιρότητα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει να ακολουθήσει πολιτική καριέρα. Δήλωσε απόλυτα χαρούμενος και αφοσιωμένος στην υποκριτική, την οποία έχει επιλέξει συνειδητά.

Ο γνωστός ηθοποιός, αν και δηλώνει πως δεν επιθυμεί να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτική επικαιρότητα και εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον πρωθυπουργό.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Γιαννόπουλος τόνισε ότι παρακολουθεί όσα συμβαίνουν στη χώρα και υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην Ελλάδα.

«Τον πάω πολύ τον Μητσοτάκη»

«Τον πάω πολύ τον Μητσοτάκη. Είναι διαβασμένος, ευφυής, έχει μετριοφροσύνη. Είναι ισορροπημένος», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω ότι είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό κι εγώ επίσης είμαι περήφανος που έχω έναν τέτοιο πρωθυπουργό που έχει μία μετριοφροσύνη στα πράγματα. Καταρχάς δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι είναι δεξιός. Είναι φιλελεύθερος λέει. Δεν το λέει γιατί θέλει να πάρει και τους δεξιούς. Δεν μπορείς να έχεις ένα μεγάλο κόμμα και να μην έχεις διάφορους μέσα».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας πως δεν διακρίνει κάποια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση.

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«Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη πρόταση. Όχι μόνο εγώ, δεν τη βλέπει και κανένας».

Τι είπε για τις επόμενες εκλογές και την εξωτερική πολιτική

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος εκτίμησε ακόμη πως στις επόμενες εκλογές η συμμετοχή των πολιτών θα είναι μεγαλύτερη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στις κινήσεις της κυβέρνησης.

«Θα ψηφίσει ο κόσμος. Και πιο πολύς κόσμος θα πάει αυτή τη φορά. Γιατί τώρα λένε εξωτερική πολιτική… Ποιος είπε μέσα στην Άγκυρα για το casus belli; Ποιος θα ρίξει τα καλώδια; Ποιος έκανε τις επεκτάσεις στα χωρικά ύδατα; Με τρελαίνει αυτό. Λένε "δεν έκανες αυτό". Εσύ έκανες ρε άνθρωπε; Αυτός έκανε στο Ιόνιο, θα κάνει τώρα και με την Αίγυπτο και θα έρθει η ώρα που θα γίνει και με την Τουρκία. Κάτι θα βρούμε σιγά σιγά, πώς θα γίνει και με το Ισραήλ, πώς θα τα ταιριάξουμε…».

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στην πολιτική»

Παρά τις αναφορές του στα πολιτικά πράγματα, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να ακολουθήσει πολιτική διαδρομή, καθώς σε επαγγελματικό επίπεδο παραμένει αφοσιωμένος στην υποκριτική.

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«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στην πολιτική, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό που κάνω τώρα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ ευτυχής. Εγώ δημιούργησα τις συνθήκες αυτές και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια είπα "αυτό θα χτυπήσω, όχι το άλλο"», είπε.

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