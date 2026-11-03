Ο Γιώργος Πατούλης ευχήθηκε στη Νάνσυ Κοιλού για τα δύο χρόνια γάμου τους με μια φωτό που την έχει νύφη στην αγκαλιά του [εικόνα] - iefimerida.gr

Δύο χρόνια έγγαμου βίου συμπληρώνουν ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να κάνει μια συγκινητική ανάρτηση.

Μέσω του προφίλ του στο Instagram, ο Γιώργος Πατούλης μοιράστηκε μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους, θυμίζοντας ότι εκείνη την περίοδο περίμεναν ήδη τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία, στην οικογένεια που δημιούργησαν και στα όνειρα που συνεχίζουν να κάνουν μαζί, στέλνοντας τις ευχές του στη «συνοδοιπόρο του στη ζωή», όπως την αποκαλεί.

Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη

«Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ξεκινήσαμε μαζί το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας, μετρώντας αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου μας παιδιού. Σήμερα συνεχίζουμε να χτίζουμε την οικογένειά μας, με ακόμη περισσότερη αγάπη και όνειρα. Χρόνια μας πολλά, συνοδοιπόρε της ζωής μου! Να πορευόμαστε πάντα μαζί, γεμίζοντας τη ζωή μας με όμορφες στιγμές», έγραψε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.