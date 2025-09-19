«Έχεις μάθει να ζεις μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου»: Συγκινεί η Γιολάντα Χαντίντ για την κόρη της Μπέλα - iefimerida.gr

Μια ματιά στην «παραλυτική» μάχη της κόρης της Μπέλα Χαντίντ με τη νόσο lyme, έδωσε η μητέρα της Γιολάντα.



Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε μέσω Instagram μια σειρά φωτογραφιών που δείχνουν την κόρη της Μπέλα να υποβάλλεται σε θεραπεία. Σε μία από αυτές, αγκαλιάζει την μικρότερη κόρη της, η οποία ήταν ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, συνδεδεμένη με ορούς και ιατρικά μηχανήματα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλες εικόνες δείχνουν την 28χρονη σε μηχάνημα οξυγόνου, τυλιγμένη από την κορυφή έως τα νύχια με βρεγμένες πετσέτες ενώ μία ακόμη δείχνει την μεγάλη ποικιλία φαρμάκων που πρέπει να λαμβάνει για να διαχειρίζεται τα συμπτώματά της.



Η Μπέλα Χαντίντ τυλιγμένη με βρεγμένες πετσέτες

«Η κόρη μου υποφέρει σιωπηλά»: Η συγκινητική ανάρτηση της Γιολάντα Χαντίντ για την Μπέλα

«Όπως καταλαβαίνετε, το να βλέπω την Μπέλα μου να υποφέρει σιωπηλά, έχει ραγίσει τον πυρήνα της ύπαρξής μου και με έχει βυθίσει σε απελπισία» ξεκινά την ανάρτησή της η 61χρονη Γιολάντα Χαντίντ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθως, περιέγραψε την «αόρατη αναπηρία» της χρόνιας νευρολογικής νόσου Lyme – από την οποία πάσχει και η ίδια – και το πώς προσπαθεί να «δίνει το παράδειγμα». «Αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το παιδί μου να υποφέρει» συνέχισε.



Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στην «όμορφη Μπελίτα» της, για την οποία δηλώνει «περήφανη». «Θαυμάζω το θάρρος σου και την προθυμία σου να συνεχίζεις να παλεύεις για την υγεία σου παρά τα αποτυχημένα πρωτόκολλα και τις αμέτρητες δυσκολίες που έχεις αντιμετωπίσει. Απλά δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για το σκοτάδι, τον πόνο και την άγνωστη κόλαση που έχεις ζήσει από τότε που διαγνώστηκες το 2013».

«Έχεις μάθει να ζεις στη φυλακή του παράλυτου μυαλού σου»

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από τότε, η κόρη της δεν «ζει πραγματικά», αλλά «έχει μάθει πώς να υπάρχει μέσα στη φυλακή του παράλυτου μυαλού της».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια, η μητέρα της Μπέλα Χαντίντ, μιλά μεταφορικά για παράλυση, θέλοντας να περιγράψει την αίσθηση παγίδευσης μέσα σε έναν εγκέφαλο που δεν λειτουργεί φυσιολογικά λόγω των συμπτωμάτων της νόσου Lyme (εξάντληση, ομίχλη, σύγχυση).

«Είμαι τόσο περήφανη για τη μαχήτρια που είσαι. Δεν είσαι μόνη, σου υπόσχομαι ότι θα σε στηρίζω σε κάθε βήμα της διαδρομής, όσος χρόνος κι αν χρειαστεί. Έχεις αντέξει έναν ακόμη μήνα θεραπείας και ξέρω ότι ο Θεός είναι καλός, τα θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωσή σου, αγάπη μου».



Η ανάρτησή της ολοκληρώνεται με τα λόγια ότι η Μπέλα είναι μια «επιζήσασα» που θα «σηκώνεται πάντα ξανά» και θα «παλεύει για καλύτερες μέρες». «Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, πολεμίστριά μου».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φάρμακα που πρέπει να πάρει η Μπέλα Χαντίντ

Να σημειωθεί πως η Μπέλα Χαντίντ προκάλεσε ανησυχία την Τετάρτη, όταν δημοσίευσε φωτογραφίες που την δείχνουν σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, ζητώντας συγνώμη από τους θαυμαστές της επειδή είχε «εξαφανιστεί».



Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το διάσημο μοντέλο μοιράζεται τέτοιες φωτογραφίες. Από τότε που διαγνώστηκε το 2013, έχει περάσει πολλές εξάρσεις που την οδήγησαν στο νοσοκομείο με πιο πρόσφατη τον Αύγουστο του 2023.