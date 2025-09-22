Γιατί ξυπνάμε το πρωί με μια περίεργη γεύση στο στόμα μας -Τι μπορούμε να κάνουμε, σύμφωνα με ειδικό - iefimerida.gr

Για πολλούς, η στιγμή που ξυπνούν το πρωί δεν είναι και η καλύτερη: μπερδεμένα μαλλιά, σάλια, δυσάρεστη γεύση στο στόμα κ.ά.

Αλλά γιατί έχουμε κακοσμία το πρωί, παρόλο που δεν έχουμε φάει τίποτα για ώρες και βουρτσίσαμε τα δόντια μας πριν κοιμηθούμε;

Σύμφωνα με την οδοντίατρο, Δρ. Σοφίνα Άχμεντ, υπάρχουν αρκετοί λόγοι, και φαίνεται πως το σάλιο, η ποιότητα του ύπνου και τα ιγμόρεια μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Όταν κοιμόμαστε, η παραγωγή σάλιου μειώνεται και συνεχίζει να μειώνεται αν κοιμόμαστε με το στόμα ανοιχτό ή αναπνέουμε από το στόμα.

Αυτή η έλλειψη σάλιου σημαίνει ότι το στόμα μας δεν αυτοκαθαρίζεται όπως θα έπρεπε, επιτρέποντας στα βακτήρια που προκαλούν δυσοσμία να πολλαπλασιαστούν, ιδιαίτερα γύρω από τη γλώσσα.

«Αυτό ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για την κακοσμία το πρωί, αλλά και για μια πικρή γεύση», εξηγεί η Δρ Άχμεντ από τη Viva Dental.

Μια αλμυρή ή γεύση αίματος στο στόμα μόλις ξυπνήσουμε συνδέεται με τη μύτη και μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ιγμόρεια.

Μπορεί να πρόκειται για λοίμωξη, αλλεργία ή κάποια πάθηση όπως η ρινίτιδα, που μπορεί να προκαλέσει post-nasal drip, δηλαδή βλέννα που στάζει στο πίσω μέρος του λαιμού κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Φωτογραφία: Unsplash

«Αυτή η βλέννα μπορεί να μεταφέρει βακτήρια, υποπροϊόντα φλεγμονής, ακόμη και μικροσκοπικά ίχνη αίματος από ερεθισμένους ιστούς. Αυτό συχνά οδηγεί στη συνεχιζόμενη αλμυρή ή μεταλλική γεύση», εξηγεί η Δρ Άχμεντ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σάλιο γίνεται πιο όξινο, καθώς τα βακτήρια στο στόμα διασπούν τα υπολείμματα ζάχαρης ή τροφών. Αυτή η οξύτητα μπορεί να επηρεάσει τους γευστικούς κάλυκες, το σμάλτο των δοντιών και τη συνολική «φρεσκάδα» του στόματος.

Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση, γνωστή και ως «σιωπηλή παλινδρόμηση», μπορεί επίσης να παίξει καθοριστικό ρόλο, προκαλώντας την περίεργη γεύση στο στόμα. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου οξύ και ένζυμα του στομάχου επιστρέφουν στον λαιμό και τον λάρυγγα, χωρίς όμως να προκαλούν τα τυπικά συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως καούρα ή δυσπεψία.

«Ακόμη και χωρίς τα συνηθισμένα συμπτώματα, το στομαχικό οξύ μπορεί να ανεβαίνει στον λαιμό και το στόμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας τη γλώσσα και αφήνοντας μια ξινή ή μεταλλική γεύση που παραμένει μέχρι το επόμενο πρωί», προειδοποιεί η Δρ Άχμεντ.

Φωτογραφία: Unsplash

Αν δεν πάσχεις από καμία από τις παραπάνω καταστάσεις, ίσως αξίζει να σκεφτείς πόσο ποιοτικός είναι ο ύπνος σου, καθώς η Δρ Άχμεντ αποκαλύπτει ότι «η κακή υγιεινή ύπνου μπορεί να αλλοιώσει την αίσθηση της γεύσης».

«Αν διαπιστώνεις ότι ξυπνάς με θαμπή γεύση στο στόμα, ροχαλίζεις, έχεις διακοπές στην αναπνοή κατά τον ύπνο ή νιώθεις ότι ο ύπνος σου δεν σε ξεκουράζει, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επηρεάζεται όχι μόνο η ενέργειά σου αλλά και η γεύση σου», αναφέρει.

Οι πάσχοντες από υπνική άπνοια έχουν τα χειρότερα συμπτώματα, καθώς, σύμφωνα με την οδοντίατρο, μπορούν να χάσουν την ευαισθησία στις γεύσεις του γλυκού, αλμυρού, ξινού και πικρού.

Πώς να αποφύγεις την κακοσμία το πρωί

Η Δρ Άχμεντ υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετά που μπορείς να δοκιμάσεις και να κάνουν «σημαντική διαφορά» στο πόσο φρέσκος νιώθεις το πρωί. Η πρώτη και πιο βασική συμβουλή είναι να παραμένεις ενυδατωμένος, πίνοντας ένα ποτήρι νερό πριν τον ύπνο και έχοντας άλλο ένα στο κομοδίνο.

«Το ξηρό στόμα ενισχύει τη δυσάρεστη γεύση, καθώς επιτρέπει στα βακτήρια να πολλαπλασιαστούν. Βεβαιώσου ότι παραμένεις ενυδατωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», συμβουλεύει.

Στη συνέχεια, προτείνει να διεγείρεις την παραγωγή σάλιου το βράδυ μασώντας τσίχλα χωρίς ζάχαρη. Αυτό ενθαρρύνει την παραγωγή σάλιου και βοηθά να απομακρυνθούν τα υπολείμματα τροφής.

Φωτογραφία: Unsplash

Επιπλέον, συστήνει να προσθέσεις στη βραδινή σου ρουτίνα έναν ξύστη γλώσσας.

«Το βούρτσισμα της γλώσσας βοηθά στην απομάκρυνση της επικάλυψης (νεκρά κύτταρα, υπολείμματα, βακτήρια), η οποία έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται έντονα με τη δυσάρεστη γεύση το πρωί», προσθέτει η Δρ Άχμεντ.

Τέλος, μην ξεχνάς να χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα και αντιβακτηριδιακό ή ουδέτερου pH στοματικό διάλυμα για να καθαρίζεις το εσωτερικό των παρειών και κάτω από τη γλώσσα.