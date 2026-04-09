Μελέτη βρήκε γιατί οι γάτες αφήνουν το φαγητό τους μισοτελειωμένο - iefimerida.gr

Το γεγονός ότι οι γάτες αφήνουν το φαγητό τους στη μέση δεν οφείλεται μόνο στο ότι έχουν χορτάσει, αλλά και στη μυρωδιά, σύμφωνα με έρευνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιαπωνική ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιβάτε ανέφερε ότι επιβεβαίωσε ότι η όρεξη των γατών μειώνεται μόλις συνηθίσουν τη μυρωδιά του φαγητού τους!

Την ίδια ώρα διαπίστωσαν ότι αν μυρίσουν κάτι καινούργιο τότε αυτό τις παρακινεί να το δοκιμάσουν.

Η περιέργεια της γάτας, με άλλα λόγια, τις καθοδηγεί και στο φαγητό τους.

Στη μελέτη της, η ομάδα, με επικεφαλής τον Masao Miyazaki, καθηγητή στο πανεπιστήμιο, τάιζε τις γάτες για 10 λεπτά και στη συνέχεια έκαναν ένα δεκάλεπτο διάλεμμα, αφού είχαν αφήσει τις γάτες νηστικές για 16 ώρες.

Και έκαναν αυτή τη διαδικασία επί έξι φορές.

Στη μελέτη συμμετείχαν 12 υγιείς γάτες ηλικίας 3 έως 15 ετών και η ομάδα μελέτησε πόσο έτρωγαν οι γάτες ανάλογα με τις διαφορές στη τροφή και τη μυρωδιά.

Τι διαπίστωσε η μελέτη για τις γάτες και το φαγητό τους

Διαπίστωσαν λοιπόν ότι οι γάτες έτρωγαν όλο και λιγότερο καθώς προχωρούσε η μελέτη, όταν τους δινόταν η ίδια τροφή κάθε φορά. Πολλές γάτες άφηναν το φαγητό τους μισοφαγωμένο.

Όταν στις γάτες δόθηκαν διαφορετικά είδη τροφής, η ομάδα παρατήρησε ότι η μειωμένη όρεξή τους βελτιώθηκε. Η μυρωδιά ενός διαφορετικού είδους τροφής επανέφερε την όρεξή τους.

Η μελέτη της ομάδας, που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Physiology & Behavior, υπογράμμισε ότι η όρεξη των γατών μπορεί να μειώθηκε όταν συνήθισαν στη μυρωδιά της τροφής τους ή απλά χόρτασαν, και ανακτήθηκε όταν εκτέθηκαν σε νέα ερεθίσματα.

Η ομάδα πιστεύει ότι αυτός ο μηχανισμός που καθοδηγείται από την οσμή είναι ένας λόγος για τον οποίο οι γάτες τείνουν να τρώνε μικρά και συχνά γεύματα.

Πού μπορεί να βοηθήσει η μελέτη

«Ελπίζουμε ότι η μελέτη μας θα βοηθήσει τις άρρωστες γάτες που δυσκολεύονται να φάνε να αυξήσουν τόσο την όρεξή τους όσο και την πρόσληψη τροφής, προσθέτοντας μια νέα μυρωδιά στα γεύματά τους», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας.