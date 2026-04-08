Γιατί ο Δημήτρης Μπάσης θέλει να μετακομίσει στο Κιλκίς μετά από 33 χρόνια στην Αθήνα - iefimerida.gr

Μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του οραματίζεται ο Δημήτρης Μπάσης ο οποίος σχεδιάζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να επιστρέψει στο χωριό του στο Κιλκίς.

Ο τραγουδιστής ήταν ο καλεσμένος του 12ου επεισοδίου του vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» και μεταξύ άλλων ανέφερε πως παρόλο που βρίσκεται 33 χρόνια στην Αθήνα δεν τον έχει «κερδίσει». Μάλιστα μίλησε για πρώτη φορά για την επιθυμία του να επιστρέψει στο Χέρσο και να μείνει μόνιμα στο οικόπεδο όπου έμενε ο παππούς του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημήτρης Μπάσης: «Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω»

Ο Δημήτρης Μπάσης ξεδίπλωσε για τις σκέψεις του: «Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθω ξένος και έχω ριζώσει γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω. Έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο Κιλκίς και να είναι η βάση μου. Έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή πια στο τραγούδι και νομίζω μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όρια μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει η δουλειά. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει».

Δείτε το βίντεο

Περιγράφοντας τον εαυτό του θεωρεί πως είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής και οριοθετώντας την «άλλη πλευρά» για αυτόν ξεκαθάρισε ότι αφορά τους τραγουδιστές που συνδέονται περισσότερο με το lifestyle: «Ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αν μου αρέσει κάποιος και μου αρέσει η μουσική και το τραγούδι του θα το πω και θα συνεργαστώ. Ας πούμε μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Μάστορας και κάναμε μαζί ένα ντουέτο και έγινε μεγάλη επιτυχία», ανέφερε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είπα ‘’όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα’’»

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως στην αρχή του έλεγαν ότι δεν θα δεχθεί ο Χρήστος Μάστορας να συνεργαστούν για το ντουέτο «Ένα Λεπτό»: «Εγώ του το πρότεινα. Μου ήρθε το τραγούδι για να το πω μόνος μου. Μετά μου είπαν ότι θα ήταν ωραίο να το πω ντουέτο και μου πρότειναν έναν τραγουδιστή από το δικό μας 'χώρο' ας πούμε. Είπα ''όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα''. Ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους μου έλεγε 'δεν θα δεχθεί, αυτός είναι τώρα στα πάνω του'. Τον προσέγγισα και το είπαμε όμως μαζί» περιέγραψε.

