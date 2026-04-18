Γιατί στην Κίνα βάζουν ως φωτογραφία προφίλ τους στα social media την Κρις Τζένερ - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη τάση από τα κινεζικά social media κατακλύζει το TikTok, με χιλιάδες χρήστες της Gen Z να βάζουν την Κρις Τζένερ ως φωτογραφία προφίλ για… καλή τύχη.

Η νέα εμμονή της Gen Z από την Κίνα

Οι χρήστες του TikTok έχουν συνηθίσει να βλέπουν παράξενες viral τάσεις - από AI φρούτα μέχρι αλλόκοτα φίλτρα. Αυτή τη φορά όμως, μια κινεζική τάση με πρωταγωνίστρια την Κρις Τζένερ έχει κατακλύσει τις σελίδες προτάσεων του TikTok. Όλο και περισσότεροι χρήστες εμφανίζονται με φωτογραφία προφίλ τη διάσημη τηλεοπτική περσόνα, πιστεύοντας ότι φέρνει τύχη, πλούτο και επαγγελματική επιτυχία.

Η «μάματζερ» ως φυλαχτό επιτυχίας

Η Gen Z στην Κίνα θεωρεί ότι η Τζένερ είναι το «κλειδί» για την εκδήλωση (manifestation) επιτυχίας. Βάζοντας τη φωτογραφία της στο προφίλ τους, ελπίζουν ότι θα προσελκύσουν ευκαιρίες, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. Κάποιοι μάλιστα επεξεργάζονται τη φωτογραφία της ώστε να ταιριάζει με τις φιλοδοξίες τους: «builder Kris», «teacher Kris», ακόμη και «Dr Kris».

Ο δημιουργός περιεχομένου Μαρσέλο Γουάνγκ εξηγεί ότι η Τζένερ θεωρείται σύμβολο σκληρής δουλειάς και επιχειρηματικότητας. «Το να “ντύνεσαι” ως Κρις Τζένερ είναι ένας αστείος τρόπος της Gen Z να εκδηλώνει την επιτυχία», σημειώνει.

Viral αντιδράσεις και… «θαύματα»

Το σχετικό TikTok βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τα περισσότερα σχόλια να προέρχονται — φυσικά — από χρήστες που είχαν ήδη βάλει την Κρις Τζένερ ως φωτογραφία προφίλ. «Μακάρι να δουλέψει», έγραψε ένας. «Θα το δοκιμάσω και θα σας πω αν πιάνει», πρόσθεσε άλλος.

Ο Μαρσέλο διάβασε και μια χιουμοριστική ανάρτηση χρήστη που ισχυριζόταν ότι η αλλαγή φωτογραφίας είχε άμεσο αποτέλεσμα: «Ήμουν έτοιμος να πάθω κρίση άγχους, άλλαξα τη φωτογραφία μου σε Κρις Τζένερ — και ξαφνικά νιώθω ότι τα καταφέρνω». Η ανάρτηση συνέχιζε: «Η αυτοπεποίθησή μου έχει εκτοξευθεί, νιώθω ότι μπορώ να κρίνω τους πάντες αυτή τη στιγμή».

Άλλος χρήστης της Gen Z υποστήριξε ότι έλαβε δύο προσφορές εργασίας χάρη στη «δύναμη» της φωτογραφίας προφίλ.