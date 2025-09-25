Γιατί κάποιοι άνθρωποι αποφεύγουν τις αγκαλιές; Οι ψυχολόγοι εξηγούν - iefimerida.gr

Αν και οι αγκαλιές θεωρούνται αυτονόητες εκφράσεις τρυφερότητας, δεν είναι ευχάριστες για όλους. Η ψυχολογία εξηγεί τι κρύβεται πίσω από την απόρριψη της σωματικής επαφής.

Η αγκαλιά είναι μια αυθόρμητη πράξη τρυφερότητας. Συχνά την προσφέρουμε χωρίς σκέψη σε συντρόφους, φίλους, συγγενείς ή ακόμα και σε ανθρώπους που απλώς θέλουμε να παρηγορήσουμε. Όμως δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο.

